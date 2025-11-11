JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe erneut einen Geschäftsbericht mit Störgeräuschen präsentiert, aber die zugrunde liegenden Trends seien weitgehend positiv, schrieb Graham Hunt am Dienstag. Vor allem dank der Aktivitäten in Frankfurt habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 79,45EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



