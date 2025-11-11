JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig vor allem mit dem operativen Gewinn positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Die erneut gesenkte Umsatzprognose sei indes enttäuschend und dürfte die Markterwartungen um rund zwei Prozent sinken lassen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 539,8EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
