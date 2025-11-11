DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf einer Kaufempfehlung zu sitzen nach einem Kursverfall von 70 Prozent seit Jahresbeginn sei eine eher schmerzhafte berufliche Erfahrung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht der Dänen. Der Markt strafe die Aktien kontinuierlich ab wegen kurzfristig reduzierter Erwartungen an das Wachstum. Mit Blick auf drei anstehende Ereignisse in den kommenden Monaten könnte das Chance-Risiko-Verhältnis aber nicht mehr angemessen sein./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 40,41EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



