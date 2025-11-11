    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    AKTIE-FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evonik auf Rekordtief - Analysten-Skepsis nimmt noch zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik-Aktien fallen auf Rekordtief von 13,55 Euro.
    • Verlust im Jahr 2025 steigt auf 19 Prozent an.
    • Analysten sehen keine schnelle Erholung in Sicht.
    AKTIE-FOKUS - Evonik auf Rekordtief - Analysten-Skepsis nimmt noch zu
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Evonik haben am Dienstag mit 13,55 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Der Verlust der Papiere des Spezialchemiekonzerns im Jahr 2025 schwoll damit auf 19 Prozent an. Mit Goldman Sachs und Jefferies veröffentlichten zwei Investmentbanken auch jetzt noch Einschätzungen, die wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung machen. Goldman-Expertin Georgina Fraser signalisiert mit ihrem Kursziel sogar noch weitere Rückschlaggefahr bis 11,60 Euro.

    Fraser fürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent.

    Auch ihr Jefferies-Kollege Chris Counihan ist ziemlich pessimistisch. Für 2027 rechnet er nämlich nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./ag/stk

    Evonik Industries

    -3,60 %
    -4,76 %
    -4,16 %
    -19,71 %
    -25,25 %
    -26,80 %
    -41,31 %
    -57,55 %
    -58,81 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 13,70 auf Tradegate (11. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,41 %/+46,52 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
