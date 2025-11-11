Evonik auf Rekordtief - Analysten-Skepsis nimmt noch zu

Auch ihr Jefferies-Kollege Chris Counihan ist ziemlich pessimistisch. Für 2027 rechnet er nämlich nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 13,70 auf Tradegate (11. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,41 %/+46,52 % bedeutet.