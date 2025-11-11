JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 90,05EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
