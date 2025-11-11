ROUNDUP
Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026
- Ströer leidet unter schwacher Konjunktur, Umsatz sinkt.
- Aktie fiel um 3%, verlor seit Jahresbeginn 25%.
- Hoffnung auf Erholung im OOH Media für 2024.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat auch im dritten Quartal unter der mauen Konjunktur gelitten. Umsatz und Gewinn gingen zurück, wie aus dem am Dienstag in Köln vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Dabei blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Die Mitte September wegen der US-Zollpolitik gesenkten Jahresziele bestätigte Ströer, zeigte sich aber zuversichtlich, dass es bald wieder aufwärts geht. An der Börse zogen Anleger sich weiter zurück.
Die im MDax notierte Aktie fiel im frühen Handel zeitweise um 3 Prozent, reduzierte das Minus aber auf zuletzt zwei Prozent. Vor rund einem Monat hatten Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch eine Investorengruppe die Aktie kurzfristig nach oben ausbrechen lassen. Der Kurssprung verfestigte sich aber nicht, sondern die Aktie setzte ihre Abwärtstendenz weiter fort. Seit dem Jahreswechsel hat sie so rund ein Viertel an Wert verloren.
In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 Millionen Euro zurück. Da es im Auftaktquartal aber noch gut gelaufen war, steht nach neun Monaten ein kleines Plus. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank im dritten Quartal um fast 6 Prozent auf 147,4 Millionen Euro. Es belasteten gestiegene Kosten für Personal- und Technik. Das Konzernergebnis sank um über ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro.
Mit Blick auf das laufende Schlussquartal hoffen die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl auf eine Erholung im Kerngeschäft mit klassischer und digitaler Außenwerbung (OOH Media). Auf Grundlage des aktuellen Auftragsbestands ist laut Ströer für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum bei OOH Media im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zu erwarten. Im dritten Quartal bewegte er sich auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.
Die Unsicherheit bei den Kunden im zweiten und dritten Quartal sei beispiellos gewesen, berichtete das Ströer-Management in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die laufenden Verhandlungen mit Werbeagenturen und Großkunden zeigten aber: "Die Unsicherheit ist vorbei." Für 2026 sei mit einer Erholung zu rechnen, dies sei mehr als eine Hoffnung.
Für 2025 rechnet das Management allerdings seit Mitte September nur noch mit Werten auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt./lew/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 29.233 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von +41,04 %/+94,64 % bedeutet.
Seitdem hat die Aktie weitere 12% verloren. finde die Ergebnisse solide, 2024 war ein gutes Jahr und der Vergleich entsprechend schwierig.
Jetzt bestätigt man die Prognose, sieht positive Indikatoren für Q4 und 2026. Dass sollte meiner Meinung nach für eine kleine Erholung mal reichen. Habe bei unter 35 meine Position verdreifacht. Sie ist immer mnoch nicht riesig aber nun schon angenehm groß.
Kann sein, dass es schnell geht (würde fast grün heute erwarten wenn der Gesamtmarkt nicht abschmiert). Kann sein, dass es etwas länger dauert. Der Markt ist ja an sich ziemlich im Arsch bis auf einige wenige Sektoren. iwann wird der Markt drehen, die ganzen AI Investements sollten sich ja iwie auszahlen in Form von mehr Umsatz, mehr Effiezienz ansonsten braucht man den ganzen Mist ja net.
Die Fußball WM 2026 steht im nächsten Jahr an. Stroeer wird davon profitieren.
Nach der Meldung am Freitag vor 2 Wochen, daß Investoren erneut Interesse an dem DOOH-Geschäft von Ströer bekundet hätten und dem nachlaufenden Rücklauf des Kurses habe ich inzwischen eine größere Position an Ströer aufgebaut.
Das sich der Verkauf so lange hinzieht, dürfte m.E. also nicht an dem Willen von Ströer liegen, sondern daß man sich über den Preis (Wert) nicht einig werden kann.
Fakt ist, man ist mit der Bewertung (Aktienkurs) seit langem nicht zufrieden. Insofern mach ein Verkauf natürlich nur einen Sinn, wenn er sehr lukrativ ist. Ein Verkauf zu einem relativ niedrigen Preis, der, um mal eine Zahl zu nennen einen Aktienkurs von nur 45 € rechtfertigen würde, scheint mir ausgeschlossen. Wenn man bei Müller/Ströer mit einem Aktienkurs von 50 bis 60 € nicht zufrieden war, dann sollte ein Verkauf zumindest einen Kursanstieg auf 60 € + x ermöglichen.
Sollte ein Verkauf erfolgen, so wird meiner Ansicht nach der Verkaufspreis für die Aktionäre sehr gut sein. Die Gegenseite muss allerdings auch mitspielen. Da das Interesse nicht nachlassen zu scheint, glaube ich, die Chancen für einen lukrativen Verkauf stehen nicht allzu schlecht, aber wie es so oft der Fall ist, es kann sich noch gefühlt ewig hinziehen.
Unabhängig davon ist die Bewertung inzwischen so niedrig, daß auch ohne Verkauf der Kurs m.E. mittelfristig deutlich nach Norden gehen sollte.