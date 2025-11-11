    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Einziger Unsicherheitsfaktor sei aber das US-Geschäft. Er schraubte seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 644,5EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 715
    Kursziel alt: 760
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in …