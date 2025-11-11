WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Einziger Unsicherheitsfaktor sei aber das US-Geschäft. Er schraubte seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 644,5EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 715

Kursziel alt: 760

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

