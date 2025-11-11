    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Werbekonzern habe die Schätzungen ein wenig verfehlt, aber wie erwartet den jüngst angepassten Jahresausblick bestätigt, schrieb Marcus Diebel am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dass Ströer für 2026 lediglich eine Beschleunigung im Außenwerbegeschäft angekündigt habe, dürfte dem Markt nicht gefallen, da die Konsensschätzungen bereits ein Umsatz- und operatives Ergebniswachstum (Ebitda) von sechs beziehungsweise sieben Prozent beinhalteten. Sie dürften daher sinken - auch die für das Jahr 2027./rob/gl/ag

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 35,40EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


