JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 1.402EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2450

Kursziel alt: 2450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

