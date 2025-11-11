Anleger servieren Beyond Meat nach Quartalszahlen eiskalt ab

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 70,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (81 Millionen US-Dollar), übertraf damit jedoch leicht die durchschnittliche Analystenschätzung von 69 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust weitete sich auf 110,7 Millionen US-Dollar aus, nach 26,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der unverwässerte Verlust je Aktie lag bei 1,44 US-Dollar, bereinigt bei 47 Cent. CEO Ethan Brown erklärte, dass "Gegenwind in der Kategorie und ein damit verbundenes schwächeres Umsatzwachstum" das Unternehmen weiterhin belasten.

Beyond Meat hat für das dritte Quartal einen deutlich höheren Verlust gemeldet und eine Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben, die unter den Erwartungen der Wall Street liegt. Der Hersteller von pflanzlichen Fleischalternativen kämpft weiter mit schwacher Nachfrage, steigenden Kosten und strukturellen Problemen in der Finanzberichterstattung.

Für das vierte Quartal erwartet Beyond Meat Nettoerlöse zwischen 60 und 65 Millionen US-Dollar – deutlich unter den von LSEG ermittelten Marktschätzungen von 70,03 Millionen US-Dollar. Brown kündigte weitere Kostensenkungen an, nachdem das Unternehmen bereits sein verlustreiches China-Geschäft eingestellt und Wertberichtigungen auf Vermögenswerte vorgenommen hatte.

Der Umsatz der ersten neun Monate sank von 249,8 auf 213,9 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust summierte sich auf 192,9 Millionen US-Dollar, nach 115,4 Millionen im Vorjahr. Trotz dieser Zahlen hatte die Aktie Ende Oktober kurzzeitig für Aufsehen gesorgt: Innerhalb von drei Tagen stieg der Kurs um über 1.350 Prozent – ein Hype, der Erinnerungen an die Meme-Aktien-Ära weckte. Nachbörslich fiel das Papier am Montag jedoch um über 9 Prozent, nachdem die aktuellen Ergebnisse veröffentlicht wurden.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Anleger zeigen sich zunehmend skeptisch gegenüber der Zukunft des Unternehmens. Beyond Meat hatte zuletzt eingeräumt, "wesentliche Schwächen in seiner Finanzberichterstattung" festgestellt zu haben, und musste die Veröffentlichung der Quartalszahlen verschieben, um Wertberichtigungen korrekt zu erfassen. Die Aktie, die im September durch einen Debt-for-Equity-Tausch vor einem kurzfristigen Zahlungsausfall bewahrt wurde, hat seit Jahresbeginn rund zwei Drittel ihres Wertes verloren – ein Symbol für den anhaltenden Vertrauensverlust in den einstigen Börsenliebling der pflanzlichen Ernährung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Meat Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,89 % und einem Kurs von 1,095EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:47 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!