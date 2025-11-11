    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Quartalsbericht 3/2025 zur Lage der chemisch-pharmazeutischen Industrie / Herbstdepression im Chemie- und Pharmageschäft

    Frankfurt/Main (ots) -

    - Produktion im Rückwärtsgang
    - Hohe Kosten, sinkende Preise, Erträge unter Druck
    - Umsatzrückgang - besonders stark im Auslandsgeschäft
    - Ausblick: 2025 ohne Happy End

    Die Bilanz des dritten Quartals 2025 sieht für viele Vertreter der deutschen
    Chemie- und Pharmaindustrie bitter aus. Die wirtschaftliche Lage hat sich weiter
    verschlechtert: Produktion, Preise und Umsätze gingen erneut zurück. Die
    Kapazitätsauslastung blieb deutlich unter der Rentabilitätsschwelle. Die Chemie
    leidet weiter unter einer schwachen Industriekonjunktur, weltweiten
    Überkapazitäten und hohen Standortkosten. Besorgniserregend ist die Schwäche der
    Branche im wichtigen Exportgeschäft. Auf Märkten außerhalb Europas gingen die
    Umsätze deutlich zurück und das Europageschäft stagnierte. Die Chemie profitiert
    immer weniger vom Wachstum in anderen Ländern. Eine Besserung ist kurzfristig
    nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Geschäftserwartungen trübten sich ein.

    Auch Pharma mit Problemen

    Auch bei Pharma lief es zuletzt nicht mehr rund. Preis- und Kostendruck im
    Inland sowie höhere Zölle und Zolldrohungen im wichtigen US-Markt bremsen das
    Geschäft.

    VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert: "Die Industrie
    taumelt Richtung Jahresende. Gerade in der Chemie hakt es an allen Ecken.
    Produktion, Umsatz, Preise, Auslastung: Alles steht im Minus. Die
    Bundesregierung ist sich dem Ernst der Lage bewusst. Sie hat aber trotz
    Sondervermögen und einiger wirtschaftspolitischer Kurskorrekturen nicht für eine
    wirtschaftliche Trendwende gesorgt. Aufbruchstimmung? Fehlanzeige. Aber nicht
    nur die Chemie kämpft. Auch im Pharmageschäft bröckelt die Zuversicht: Die
    erratische US-Handelspolitik, Zölle, globaler Preisverfall - all das trifft auch
    unsere Pharmastandorte. Was hilft, ist ein sofortiger industrieller
    Befreiungsschlag. Passiert nichts, wird die Industrie am Standort Deutschland
    zwischen Transformationskosten und Bürokratie weiter zerrieben. Der Knock-out
    rückt immer näher."

    Die Zahlen im Überblick

    - Prognose: Eine Wende zum Besseren zeichnet sich nicht ab. Für das Gesamtjahr
    2025 erwartet der VCI deshalb weiterhin bestenfalls eine Stagnation der
    Produktion von Chemie und Pharma. Während die Chemieproduktion voraussichtlich
    um 2 Prozent sinkt, kann die Pharmaindustrie diesen Rückgang teilweise
    kompensieren. Aufgrund leicht rückläufiger Preise wird der Gesamtumsatz der
    Branche um etwa 1 Prozent auf 221 Milliarden Euro zurückgehen.
    - Die Unternehmen drosselten erneut die Produktion . Diese sank im dritten
    Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. Sie lag damit 1,5
    Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Nur noch 70 Prozent der Kapazitäten in
    der Chemie waren ausgelastet.
    - Kosten und Preise: Trotz weiterhin hoher Kostenbelastung sanken die
    Erzeugerpreise. Im Vergleich zum Vorquartal gingen die Preise der Branche um
    0,6 Prozent zurück. Damit waren Chemikalien und Pharmazeutika 0,6 Prozent
    günstiger als ein Jahr zuvor.
    - Der Gesamtumsatz der Branche sank im Vergleich zum Vorquartal um 1,5 Prozent.
    Mit einem Wert von 52,1 Milliarden Euro lag er 2,3 Prozent niedriger als 12
    Monate zuvor.

    Der VCI ist Europas größter Verband für Chemie und Pharma. Mit seinen 23 Fach-
    und 7 Landesverbänden repräsentiert er die Interessen von rund 2.300 Unternehmen
    - vom Global Player bis zum hoch spezialisierten Mittelständler. Mit 240
    Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und mehr als 560.000 Beschäftigten in
    Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für Innovation,
    Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische Industrie von
    heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und weltweit aktiv.

