    WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers hätten positiv überrascht, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den Cashflow hervor./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,65 % und einem Kurs von 78,95EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 69
    Kursziel alt: 69
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


