WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers hätten positiv überrascht, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den Cashflow hervor./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,65 % und einem Kurs von 78,95EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



