    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anlegerstimmung ermöglicht Korrekturtief

    Nach den jüngsten Kursverlusten erreicht die Anlegerverunsicherung neue Extremwerte. Doch das aktuelle Sentiment zeigt: Die Phase der Angst könnte bereits den Boden für die nächste Erholung legen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anlegerstimmung negativ, Angst und Unsicherheit dominieren.
    • Investitionsbereitschaft steigt, viele warten auf Signal.
    • Defensive Werte stabil, Erholung in Sicht bei Rückschlägen.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.540,00€
    Basispreis
    15,97
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.576,71€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Stimmung an den Börsen kippt spürbar. Nach Wochen des schleichenden Rückgangs haben die Indizes nun deutlich nachgegeben. Besonders die Highflyer der vergangenen Monate stehen im Fokus – und viele Anleger reagieren mit Verkaufsdruck. Unser aktuelles animusX-Sentiment zeigt: Mit einem Wert von –3,4 ist die Stimmung so negativ wie seit Monaten nicht mehr. Von Angst und Panik trennt uns kaum noch etwas.

    Emotionen übernehmen das Ruder

    Während in den letzten Wochen noch Gelassenheit herrschte, hat das beschleunigte Abrutschen an den Märkten nun Verunsicherung ausgelöst. In unserer Umfrage erreicht der Unsicherheitswert –4,4 – ein Extremwert, den wir zuletzt im April sahen. Auffällig ist, dass auch die Zukunftserwartung fällt, obwohl die Kurse günstiger geworden sind. Normalerweise nehmen Anleger bei sinkenden Kursen wieder Hoffnung auf. Dieses Mal bleibt sie aus – ein Zeichen wachsender Skepsis.

    Risiko und Chance liegen nah beieinander

    Trotz der angespannten Stimmung steigt die Investitionsbereitschaft leicht auf 1,5 Punkte. Viele warten offenbar auf ein Signal, um wieder einzusteigen. Das Euwax-Sentiment mit +24 % bestätigt: Privatanleger spekulieren auf eine Gegenbewegung, nicht auf einen Bärenmarkt. Der technische Angst-und-Gier-Indikator für den S&P 500 liegt bei 23 % – extreme Angst, die erfahrungsgemäß oft den Boden für Erholungen bereitet.

    Noch keine Panik – aber viel Vorsicht

    Ich werte die aktuelle Situation so: Viele Highflyer wurden bereits abverkauft, defensive Werte halten sich besser. Sollte der DAX noch einmal nachgeben, wäre das wohl die letzte Welle einer überschaubaren Korrektur. Anleger sind heute eher vorsichtig positioniert, was künftige Rückschläge begrenzen dürfte. Historische animusX-Daten zeigen zudem: 

    Wenn Privatanleger so stark investiert sind wie jetzt, folgte in den nächsten sechs Monaten häufig eine deutliche Erholung – im Schnitt um rund 17 %.

    Eine ausführliche Analyse und Einschätzung dazu finden Sie in meiner aktuellen Heibel-Ticker-Ausgabe 25/45: Kapitel 3 „Sentiment: Angst und Panik in Sicht“ – Dividendentitel bieten Stabilität in turbulenten Zeiten.

    👉 Direkt zum Kapitel (kostenlos auf heibel-ticker.de)cross post



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anlegerstimmung ermöglicht Korrekturtief Die Anlegerstimmung kippt: Angst und Unsicherheit dominieren, während viele auf das nächste Signal warten. Doch in dieser Spannung liegt auch die Chance auf eine technische Gegenbewegung.