KI-Wandel in deutschen Unternehmen
Qualifikationslücken sind größtes Hindernis für Erfolg (FOTO)
München (ots) - Während 73 Prozent der deutschen Unternehmen neue KI-Rollen
schaffen, sind laut 55 Prozent Qualifikationslücken aktuell das größte Hindernis
für den KI-Erfolg.
Deutsche Unternehmen reagieren proaktiv auf die KI-Revolution. Das zeigt die
aktuelle Studie des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten
weltweit und 161 Befragten in Deutschland. Von den Befragten, deren Unternehmen
ihre Organisation anpassen oder in den nächsten zwölf Monaten anpassen wollen,
schaffen 73 Prozent neue KI-Rollen oder Teams. Drei Viertel (74 Prozent) bündeln
Rollen oder Verantwortlichkeiten, rund zwei Drittel (62 Prozent) etablieren
flachere Organisationsstrukturen und die Hälfte (49 Prozent) entwickelt neue
Produkt- und Servicelinien. Etwa sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) dagegen
reduzieren ihre Neueinstellungen. "Die Zukunft gehört nicht der KI allein,
sondern der intelligenten Symbiose von menschlichen Fähigkeiten und maschineller
Effizienz. Unternehmen, die erfolgreich sein möchten, schaffen bereits heute die
Stellen von morgen. Der Fokus sollte dabei auf der Weiterbildung bestehender
Talente liegen, statt diese durch KI zu ersetzen", erklärt Pamela Maruschke,
Managing Director Transformation bei Slalom Germany.
schaffen, sind laut 55 Prozent Qualifikationslücken aktuell das größte Hindernis
für den KI-Erfolg.
Deutsche Unternehmen reagieren proaktiv auf die KI-Revolution. Das zeigt die
aktuelle Studie des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten
weltweit und 161 Befragten in Deutschland. Von den Befragten, deren Unternehmen
ihre Organisation anpassen oder in den nächsten zwölf Monaten anpassen wollen,
schaffen 73 Prozent neue KI-Rollen oder Teams. Drei Viertel (74 Prozent) bündeln
Rollen oder Verantwortlichkeiten, rund zwei Drittel (62 Prozent) etablieren
flachere Organisationsstrukturen und die Hälfte (49 Prozent) entwickelt neue
Produkt- und Servicelinien. Etwa sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) dagegen
reduzieren ihre Neueinstellungen. "Die Zukunft gehört nicht der KI allein,
sondern der intelligenten Symbiose von menschlichen Fähigkeiten und maschineller
Effizienz. Unternehmen, die erfolgreich sein möchten, schaffen bereits heute die
Stellen von morgen. Der Fokus sollte dabei auf der Weiterbildung bestehender
Talente liegen, statt diese durch KI zu ersetzen", erklärt Pamela Maruschke,
Managing Director Transformation bei Slalom Germany.
Qualifikationslücken als größte Hürde für KI-Erfolg
Der Transformationswille ist vorhanden, doch kämpfen Unternehmen mit erheblichen
Hindernissen. Mit Blick auf die Belegschaft identifiziert mehr als die Hälfte
der Befragten (55 Prozent) Qualifikationslücken als größtes Hindernis für die
unternehmensweite KI-Umsetzung. 47 Prozent nennen Misstrauen und
Arbeitsplatzängste der Mitarbeiter als zweitgrößte Barriere. Nur 38 Prozent
sehen unzureichende Investitionen für KI-Tools und -Talente als Problem und 34
Prozent sagen, dass strukturierte KI-Schulungen fehlen. "Oft sitzen die
wertvollsten Talente bereits in den Unternehmen - sie müssen nur richtig
unterstützt werden. Wer heute in Maßgeschneiderte Lernstrategien investiert,
verwandelt seine bestehende Belegschaft in die KI-Champions von morgen", betont
Maruschke.
Mittleres Management trägt Hauptlast der KI-Implementierung
Die Verantwortung für die KI-Integration liegt oft beim mittleren Management,
das jedoch nicht immer optimal ausgerüstet ist. Die Hälfte der mittleren
Führungsriege (50 Prozent) kann Zeit für KI-Experimente bereitstellen, 44
Prozent verfügt über Ressourcen für Schulungen und weitere 44 Prozent können
relevante KI-Tools einfordern und einsetzen. Doch ein Fünftel (19 Prozent) hat
Der Transformationswille ist vorhanden, doch kämpfen Unternehmen mit erheblichen
Hindernissen. Mit Blick auf die Belegschaft identifiziert mehr als die Hälfte
der Befragten (55 Prozent) Qualifikationslücken als größtes Hindernis für die
unternehmensweite KI-Umsetzung. 47 Prozent nennen Misstrauen und
Arbeitsplatzängste der Mitarbeiter als zweitgrößte Barriere. Nur 38 Prozent
sehen unzureichende Investitionen für KI-Tools und -Talente als Problem und 34
Prozent sagen, dass strukturierte KI-Schulungen fehlen. "Oft sitzen die
wertvollsten Talente bereits in den Unternehmen - sie müssen nur richtig
unterstützt werden. Wer heute in Maßgeschneiderte Lernstrategien investiert,
verwandelt seine bestehende Belegschaft in die KI-Champions von morgen", betont
Maruschke.
Mittleres Management trägt Hauptlast der KI-Implementierung
Die Verantwortung für die KI-Integration liegt oft beim mittleren Management,
das jedoch nicht immer optimal ausgerüstet ist. Die Hälfte der mittleren
Führungsriege (50 Prozent) kann Zeit für KI-Experimente bereitstellen, 44
Prozent verfügt über Ressourcen für Schulungen und weitere 44 Prozent können
relevante KI-Tools einfordern und einsetzen. Doch ein Fünftel (19 Prozent) hat
Autor folgen