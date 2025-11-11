    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI-Wandel in deutschen Unternehmen

    Qualifikationslücken sind größtes Hindernis für Erfolg (FOTO)

    München (ots) - Während 73 Prozent der deutschen Unternehmen neue KI-Rollen
    schaffen, sind laut 55 Prozent Qualifikationslücken aktuell das größte Hindernis
    für den KI-Erfolg.

    Deutsche Unternehmen reagieren proaktiv auf die KI-Revolution. Das zeigt die
    aktuelle Studie des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten
    weltweit und 161 Befragten in Deutschland. Von den Befragten, deren Unternehmen
    ihre Organisation anpassen oder in den nächsten zwölf Monaten anpassen wollen,
    schaffen 73 Prozent neue KI-Rollen oder Teams. Drei Viertel (74 Prozent) bündeln
    Rollen oder Verantwortlichkeiten, rund zwei Drittel (62 Prozent) etablieren
    flachere Organisationsstrukturen und die Hälfte (49 Prozent) entwickelt neue
    Produkt- und Servicelinien. Etwa sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) dagegen
    reduzieren ihre Neueinstellungen. "Die Zukunft gehört nicht der KI allein,
    sondern der intelligenten Symbiose von menschlichen Fähigkeiten und maschineller
    Effizienz. Unternehmen, die erfolgreich sein möchten, schaffen bereits heute die
    Stellen von morgen. Der Fokus sollte dabei auf der Weiterbildung bestehender
    Talente liegen, statt diese durch KI zu ersetzen", erklärt Pamela Maruschke,
    Managing Director Transformation bei Slalom Germany.

    Qualifikationslücken als größte Hürde für KI-Erfolg

    Der Transformationswille ist vorhanden, doch kämpfen Unternehmen mit erheblichen
    Hindernissen. Mit Blick auf die Belegschaft identifiziert mehr als die Hälfte
    der Befragten (55 Prozent) Qualifikationslücken als größtes Hindernis für die
    unternehmensweite KI-Umsetzung. 47 Prozent nennen Misstrauen und
    Arbeitsplatzängste der Mitarbeiter als zweitgrößte Barriere. Nur 38 Prozent
    sehen unzureichende Investitionen für KI-Tools und -Talente als Problem und 34
    Prozent sagen, dass strukturierte KI-Schulungen fehlen. "Oft sitzen die
    wertvollsten Talente bereits in den Unternehmen - sie müssen nur richtig
    unterstützt werden. Wer heute in Maßgeschneiderte Lernstrategien investiert,
    verwandelt seine bestehende Belegschaft in die KI-Champions von morgen", betont
    Maruschke.

    Mittleres Management trägt Hauptlast der KI-Implementierung

    Die Verantwortung für die KI-Integration liegt oft beim mittleren Management,
    das jedoch nicht immer optimal ausgerüstet ist. Die Hälfte der mittleren
    Führungsriege (50 Prozent) kann Zeit für KI-Experimente bereitstellen, 44
    Prozent verfügt über Ressourcen für Schulungen und weitere 44 Prozent können
    relevante KI-Tools einfordern und einsetzen. Doch ein Fünftel (19 Prozent) hat
