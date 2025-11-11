Qualifikationslücken sind größtes Hindernis für Erfolg (FOTO)

München (ots) - Während 73 Prozent der deutschen Unternehmen neue KI-Rollen

schaffen, sind laut 55 Prozent Qualifikationslücken aktuell das größte Hindernis

für den KI-Erfolg.



Deutsche Unternehmen reagieren proaktiv auf die KI-Revolution. Das zeigt die

aktuelle Studie des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten

weltweit und 161 Befragten in Deutschland. Von den Befragten, deren Unternehmen

ihre Organisation anpassen oder in den nächsten zwölf Monaten anpassen wollen,

schaffen 73 Prozent neue KI-Rollen oder Teams. Drei Viertel (74 Prozent) bündeln

Rollen oder Verantwortlichkeiten, rund zwei Drittel (62 Prozent) etablieren

flachere Organisationsstrukturen und die Hälfte (49 Prozent) entwickelt neue

Produkt- und Servicelinien. Etwa sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) dagegen

reduzieren ihre Neueinstellungen. "Die Zukunft gehört nicht der KI allein,

sondern der intelligenten Symbiose von menschlichen Fähigkeiten und maschineller

Effizienz. Unternehmen, die erfolgreich sein möchten, schaffen bereits heute die

Stellen von morgen. Der Fokus sollte dabei auf der Weiterbildung bestehender

Talente liegen, statt diese durch KI zu ersetzen", erklärt Pamela Maruschke,

Managing Director Transformation bei Slalom Germany.









Der Transformationswille ist vorhanden, doch kämpfen Unternehmen mit erheblichen

Hindernissen. Mit Blick auf die Belegschaft identifiziert mehr als die Hälfte

der Befragten (55 Prozent) Qualifikationslücken als größtes Hindernis für die

unternehmensweite KI-Umsetzung. 47 Prozent nennen Misstrauen und

Arbeitsplatzängste der Mitarbeiter als zweitgrößte Barriere. Nur 38 Prozent

sehen unzureichende Investitionen für KI-Tools und -Talente als Problem und 34

Prozent sagen, dass strukturierte KI-Schulungen fehlen. "Oft sitzen die

wertvollsten Talente bereits in den Unternehmen - sie müssen nur richtig

unterstützt werden. Wer heute in Maßgeschneiderte Lernstrategien investiert,

verwandelt seine bestehende Belegschaft in die KI-Champions von morgen", betont

Maruschke.



Mittleres Management trägt Hauptlast der KI-Implementierung



Die Verantwortung für die KI-Integration liegt oft beim mittleren Management,

das jedoch nicht immer optimal ausgerüstet ist. Die Hälfte der mittleren

Führungsriege (50 Prozent) kann Zeit für KI-Experimente bereitstellen, 44

Prozent verfügt über Ressourcen für Schulungen und weitere 44 Prozent können

relevante KI-Tools einfordern und einsetzen. Doch ein Fünftel (19 Prozent) hat Seite 1 von 4 Seite 2 ►





Qualifikationslücken als größte Hürde für KI-ErfolgDer Transformationswille ist vorhanden, doch kämpfen Unternehmen mit erheblichenHindernissen. Mit Blick auf die Belegschaft identifiziert mehr als die Hälfteder Befragten (55 Prozent) Qualifikationslücken als größtes Hindernis für dieunternehmensweite KI-Umsetzung. 47 Prozent nennen Misstrauen undArbeitsplatzängste der Mitarbeiter als zweitgrößte Barriere. Nur 38 Prozentsehen unzureichende Investitionen für KI-Tools und -Talente als Problem und 34Prozent sagen, dass strukturierte KI-Schulungen fehlen. "Oft sitzen diewertvollsten Talente bereits in den Unternehmen - sie müssen nur richtigunterstützt werden. Wer heute in Maßgeschneiderte Lernstrategien investiert,verwandelt seine bestehende Belegschaft in die KI-Champions von morgen", betontMaruschke.Mittleres Management trägt Hauptlast der KI-ImplementierungDie Verantwortung für die KI-Integration liegt oft beim mittleren Management,das jedoch nicht immer optimal ausgerüstet ist. Die Hälfte der mittlerenFührungsriege (50 Prozent) kann Zeit für KI-Experimente bereitstellen, 44Prozent verfügt über Ressourcen für Schulungen und weitere 44 Prozent könnenrelevante KI-Tools einfordern und einsetzen. Doch ein Fünftel (19 Prozent) hat