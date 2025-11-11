Einhell Germany Pref Bearer: Starkes Wachstum trotz Marktherausforderungen
Einhell Germany AG trotzt widrigen Umständen und glänzt mit Wachstum und Innovation.
Foto: monticellllo - stock.adobe.com
- Einhell Germany AG setzt ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fort, trotz schwacher Konsumentenstimmung und stagnierender Baukonjunktur.
- Der Umsatz von Januar bis September 2025 stieg um 7 Prozent auf 897,7 Mio. Euro, währungsbereinigt sogar um 9,7 Prozent.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 17,2 Prozent auf 85,2 Mio. Euro, mit einer Rendite von 9,5 Prozent.
- Westeuropa, insbesondere die D/A/CH-Region, trug maßgeblich zum Wachstum bei, mit einem Umsatz von 519,7 Mio. Euro.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 48,3 Prozent, und die Nettoverschuldung blieb mit 21,7 Mio. Euro niedrig.
- Die Power X-Change Plattform, die über 350 Geräte umfasst, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, unterstützt durch internationale Kooperationen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 11.11.2025.
Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.
