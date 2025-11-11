Xpeng-Aktie explodiert: Chinas Tesla setzt jetzt auf Roboter!

Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng sind am Dienstag in Hongkong um 18 Prozent gestiegen – der höchste Stand seit Juli 2022. Es war der stärkste Tagesgewinn seit über zwei Jahren. Auch die in den Vereinigten Staaten gehandelten Papiere legten kräftig zu: plus 16 Prozent am Montag und weitere 6 Prozent im vorbörslichen Handel am Dienstag (Stand 10:50 Uhr MEZ).

Technologiedemonstration entfacht Anlegerfantasie

Der Grund für die Euphorie liegt in Xpengs jüngster Präsentation futuristischer Technologien. Besonders das humanoide Robotermodell IRON und Fortschritte bei Robotaxis haben das Vertrauen in die Innovationskraft des Unternehmens gestärkt. Damit schürt Xpeng Erwartungen, die weit über das klassische Elektroautogeschäft hinausreichen.

"Xpeng kann über sein Kerngeschäft mit batterieelektrischen Fahrzeugen hinaus in neue Branchen expandieren, darunter Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite, Robotaxis, elektrische Senkrechtstarter, humanoide Robotik und künstliche Intelligenz", sagte Eugene Hsiao, Leiter der China-Aktienstrategie bei Macquarie Capital.

"Investoren haben begonnen, die potenzielle Aufwärtsoption zu berücksichtigen, falls eine dieser Wetten erfolgreich sein sollte."

Neue Partnerschaften befeuern Vertrauen

Zusätzlichen Rückenwind erhält Xpeng durch die bevorstehende Markteinführung des ID.UNYX 08, dem ersten Fahrzeug aus der Kooperation mit Volkswagen Anhui. Das Joint Venture, an dem Volkswagen die Mehrheit hält, gilt als strategisch wichtig für den Zugang zum chinesischen Massenmarkt.

Mit einem Kursplus von mehr als 130 Prozent seit Jahresbeginn lässt Xpeng die heimische Konkurrenz weit hinter sich. Nio kommt auf ein Plus von 58 Prozent, während Li Auto sogar 15 Prozent verloren hat.

Ein Blick in die Zukunft

Noch bringen Roboter und Flugtaxis keine Gewinne, doch sie verändern die Wahrnehmung von Xpengs Marktwert. Anleger sehen in dem Konzern längst mehr als nur einen Autohersteller – sie sehen den möglichen Beginn eines neuen Technologiezyklus.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die XPeng ADR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.

