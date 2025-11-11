KSB erzielt starkes drittes Quartal 2025

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 970 auf Tradegate (11. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,97 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 851,15 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 860,00EUR.

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang und Umsatz liegen über Vorjahr- EBIT bereinigt um die Kosten der Einführung von SAP S/4HANA über Vorjahr- Prognose für 2025 bestätigtDer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt im dritten Quartal 2025 diepositive Entwicklung des ersten Halbjahres 2025 trotz schwierigerRahmenbedingungen fort. Auftragseingang, Umsatz sowie das um die Kosten derEinführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis undErtragsteuern (EBIT) liegen über der Vorjahresperiode.Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Die weltweiteInvestitionszurückhaltung, die zugehörige Wirtschaftsabschwächung und derWertverlust des US-Dollars haben auch das dritte Quartal für KSB zu einerHerausforderung gemacht. Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz undErgebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben."In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat KSB den Auftragseingangum 2,7 % auf 2.448 Mio. EUR (davon 750 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert.Bereinigt um Währungseffekte von 51 Mio. EUR hätte sich ein Wachstum desAuftragseingangs um 4,8 % ergeben. Das Segment Pumpen wuchs mit einer Rate von7,2 % auf 1.350 Mio. EUR am stärksten. Danach folgt das Segment Armaturen miteinem Auftragseingang von rund 323 Mio. EUR (+ 1,0 %). Dagegen reduzierte sichder Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ aufgrund geringererErsatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau und Energie um 3,7 % auf 775 Mio.EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches das Geschäft mit Neupumpen ohneErsatzteile enthält, realisierte der Bereich Standardmärkte aufgrund deswachsenden Wassergeschäfts ein Wachstum von 8,1 %. Der Marktbereich Bergbausteigerte den Auftragseingang um 6,5 %. Nach einem Auftragsrückgang im erstenHalbjahr im Marktbereich Energie führten größere Einzelaufträge im drittenQuartal 2025 nunmehr zu einem kumulierten Anstieg für die ersten neun Monate von2,7 %. Die Auftragseingänge in der Region Mittlerer Osten / Afrika stiegen um9,2 %, in Europa um 2,3 %. Die Regionen Asien / Pazifik sowie Amerikaverzeichneten währungsbedingt ein Wachstum von 2,5 % bzw. 2,0 %.Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Quartalen um 2,8 % auf 2.233 Mio.EUR (davon 768 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert. Bereinigt um denWährungseffekt von 45 Mio. EUR wäre der Umsatz um 4,9 % gestiegen. Mit einemWachstum um 4,0 % auf 1.180 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den stärkstenAnstieg. Dazu trugen insbesondere die Standardmärkte aufgrund des wachsendenWassergeschäfts mit einem Wachstum von 4,4 % auf 962 Mio. EUR bei. Während der