KSB erzielt starkes drittes Quartal 2025
Frankenthal (ots) -
- Auftragseingang und Umsatz liegen über Vorjahr
- EBIT bereinigt um die Kosten der Einführung von SAP S/4HANA über Vorjahr
- Prognose für 2025 bestätigt
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt im dritten Quartal 2025 die
positive Entwicklung des ersten Halbjahres 2025 trotz schwieriger
Rahmenbedingungen fort. Auftragseingang, Umsatz sowie das um die Kosten der
Einführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis und
Ertragsteuern (EBIT) liegen über der Vorjahresperiode.
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Die weltweite
Investitionszurückhaltung, die zugehörige Wirtschaftsabschwächung und der
Wertverlust des US-Dollars haben auch das dritte Quartal für KSB zu einer
Herausforderung gemacht. Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und
Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben."
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat KSB den Auftragseingang
um 2,7 % auf 2.448 Mio. EUR (davon 750 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert.
Bereinigt um Währungseffekte von 51 Mio. EUR hätte sich ein Wachstum des
Auftragseingangs um 4,8 % ergeben. Das Segment Pumpen wuchs mit einer Rate von
7,2 % auf 1.350 Mio. EUR am stärksten. Danach folgt das Segment Armaturen mit
einem Auftragseingang von rund 323 Mio. EUR (+ 1,0 %). Dagegen reduzierte sich
der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ aufgrund geringerer
Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau und Energie um 3,7 % auf 775 Mio.
EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches das Geschäft mit Neupumpen ohne
Ersatzteile enthält, realisierte der Bereich Standardmärkte aufgrund des
wachsenden Wassergeschäfts ein Wachstum von 8,1 %. Der Marktbereich Bergbau
steigerte den Auftragseingang um 6,5 %. Nach einem Auftragsrückgang im ersten
Halbjahr im Marktbereich Energie führten größere Einzelaufträge im dritten
Quartal 2025 nunmehr zu einem kumulierten Anstieg für die ersten neun Monate von
2,7 %. Die Auftragseingänge in der Region Mittlerer Osten / Afrika stiegen um
9,2 %, in Europa um 2,3 %. Die Regionen Asien / Pazifik sowie Amerika
verzeichneten währungsbedingt ein Wachstum von 2,5 % bzw. 2,0 %.
Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Quartalen um 2,8 % auf 2.233 Mio.
EUR (davon 768 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert. Bereinigt um den
Währungseffekt von 45 Mio. EUR wäre der Umsatz um 4,9 % gestiegen. Mit einem
Wachstum um 4,0 % auf 1.180 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den stärksten
Anstieg. Dazu trugen insbesondere die Standardmärkte aufgrund des wachsenden
Wassergeschäfts mit einem Wachstum von 4,4 % auf 962 Mio. EUR bei. Während der
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 970 auf Tradegate (11. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,97 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 851,15 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 860,00EUR.
Muckelius schrieb 01.08.25, 15:18
Muckelius schrieb 27.06.25, 19:01
debull schrieb 16.06.25, 16:52
