Diok RealEstate 9,50%: ESPG AG zeigt Turnaround und Wachstumsstärke
Die ESPG AG verzeichnet erstmals seit 2022 ein positives Halbjahresergebnis und punktet mit Effizienzsteigerungen und strategischen Investitionen in ihre Science Parks.
- Erstes positives Halbjahresergebnis seit 2022 mit einem Konzernergebnis von 0,1 Mio. Euro und einem EBT von 0,2 Mio. Euro.
- Effizienzsteigerungen in der Immobilienbewirtschaftung führten zu einem Anstieg des Rohertrags um 43,1 % auf 5,0 Mio. Euro.
- Eigenkapital stieg um 3,3 % auf 82,1 Mio. Euro, während die Verschuldungsquote (LTV) stabil bei 58,6 % blieb.
- Hohe Nachfrage und neue Mietverträge zeigen die Attraktivität der Science Parks im Portfolio.
- Fokus auf Effizienzsteigerung, Leerstandsabbau und gezielte Investitionen in die Science Parks, insbesondere AERO49, campteq, the fourty-five und NORTH43.
- ESPG AG ist auf Science Parks spezialisiert, mit einem Portfolio von 16 Wissenschaftsparks und einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern.
Der Kurs von Diok RealEstate Unternehmensanleihe 9,50 % bis 10/26 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,75 % im Plus.
+45,19 %
0,00 %
-12,60 %
-7,65 %
-7,50 %
-92,94 %
-93,90 %
-92,02 %
