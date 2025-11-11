    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Rüstungswerte fallen nach Hensoldt-Zielen.
    • Hensoldt-Aktien verloren zeitweise 9%, jetzt 5%.
    • Rheinmetall bleibt 2023 bei 184% Kursplus.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben am Dienstag nach den neuen Zielen von Hensoldt einen schweren Stand. Die Papiere des Radar-Spezialisten verloren während des Kapitalmarkttages zeitweise gut 9 Prozent, zuletzt aber nur noch gut 5 Prozent. Rheinmetall und Renk sanken innerhalb ihrer jüngsten Handelsrange um zwei Prozent.

    Im laufenden Jahr kommt Rheinmetall aber immer noch auf ein Kursplus von rund 184 Prozent. Bei Hensoldt beträgt der Kurssprung in dieser Zeit rund 160 Prozent. Der Rüstungsboom sorgt schon länger für kräftig steigende Kurse.

    Hensoldt konnte die Anleger mit den eigenen Ansprüchen bis 2027 nicht begeistern. Das für 2026/27 angestrebte operative Ergebnis (Ebitda) liege rund sieben Prozent unter dem Konsens, kommentierte Experte David Perry von JPMorgan. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Auch Chloe Lemarie von Jefferies sah die Erwartungen zunächst etwas enttäuscht. Bis 2030 liege Hensoldt dann aber wieder im Rahmen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 1.739 auf Tradegate (11. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,31 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -1,35 %/+26,68 % bedeutet.




