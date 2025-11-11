Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht

Wie bereits erwähnt versuchte man noch kurz vor der erwarteten Kursexplosion der Hensoldt AG den Kurs anhand des Stop-Loss Generators zu Fall zu bringen.

Offensichtlich war das Angebot mit geringen Stückzahlen nachvollziehbar gering.

Der informierte Investor schenkt den Manipulationen und den oberflächlichen Analystenbewertungen wenig Glauben.

d.h. gestern noch negative Zeilen und heute der Überflieger der Nation. Was soll das eigentlich?





Die Zahlen der Hensoldt AG sprechen für sich. Der Auftragszuwachs steigt stetig zuden die Gewinnmargen ebenso steigen. Das Orderbuch ist mit aktuell weit über

7 Mrd. gefüllt und die Wachstumsprognosen des Unternehmens liegen bis 2030 bei 6 Mrd Umsatz pro Jahr.

Diese Zahlen werden voraussichtlich sogar geschätzt weit übertroffen.





Die künftige moderne militärische Abwehrfunktion der BRD / evtl. wohl auch Europas lebt mit den Systemen der Hensoldt AG.

d.h. der erwartete Kurswert sollte sich über die kommenden Jahre um ein Mehrfaches des heutigen Wertes entwickeln.





Meine Schätzung bis Ende Dez. 2025 mit 130 EUR und darüberliegend behalte ich bei.

Wohlgemerkt ist das kein Investvorschlag, das Risiko an der Börse trägt jeder für sich selbst.