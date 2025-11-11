    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    DFSI-Studie "Unternehmensqualität der Lebensversicherer"

    Die besten Anbieter 2025/2026 (FOTO)

    Köln (ots) - Die deutschen Lebensversicherer präsentieren sich aktuell so
    heterogen wie selten. Unternehmen mit Stillen Reserven stehen Versicherer
    gegenüber, in deren Bilanzen so hohe Stille Lasten schlummern, dass sie die
    Zukunftsfähigkeit dieser Anbieter gefährden können. Für die aktuelle Studie
    "Unternehmensqualität der Lebensversicherer" hat DFSI Ratings daher 34
    marktrelevante Anbieter daraufhin untersucht, wie gut sie für die Zukunft
    gerüstet sind. Das Ergebnis dieses Qualitätsratings: Am besten steht - wie in
    den Vorjahren - die WWK da, dahinter folgen gleichauf Europa und Ergo Vorsorge.

    Chance oder Risiko? Die Situation an den Finanzmärkten stellt sich derzeit für
    die deutschen Lebensversicherer ganz unterschiedlich dar. Je nachdem, wie gut
    die Unternehmen die jahrelange Niedrigzinsphase und die anschließende abrupte
    Zinswende in ihren Bilanzen verarbeitet haben. Einerseits drückt das Erbe
    niedriger Zinsen der Vorjahre noch spürbar, andererseits eröffnen sich
    allmählich Chancen durch die Zinswende. "Die Stillen Lasten bleiben jedoch für
    viele Anbieter ein zentrales Risiko", weiß DFSI - Senior Analyst Sebastian Ewy.
    "Noch immer werden Altbestände aus der Niedrigzinsphase mit erheblichen
    Kursabschlägen gehandelt. Eine ungünstige Zinsentwicklung kann hier die
    Spielräume vieler Unternehmen empfindlich einschränken." Der dafür
    verantwortliche Mechanismus: Steigen die Zinsen weiter, lässt dies die
    Marktwerte der Altbestände weiter fallen und zwingt bei Umschichtungen zur
    Realisierung stiller Lasten. Anderseits erhöhen sinkende Zinsen zwar die
    Marktwerte der Altanleihen, mindern jedoch die Renditechancen künftiger Anlagen.

    Nur einige wenige Versicherer können von den höheren Zinsen neuer Anleihen
    profitieren, weil sie bereits Stille Reserven ausweisen können oder kaum Stille
    Lasten haben. Die Hannoversche und die WWK stechen hier positiv heraus: Sie
    weisen in ihren Bilanzen als einzige Lebensversicherer deutschlandweit Stille
    Reserven aus. "Diese beiden Versicherer haben offenbar ihre Portfolios
    rechtzeitig angepasst, sodass sie nun positive Stille Reserven ausweisen
    können", glaubt Ewy. "Dies zeigt, dass eine kluge Kombination aus vorsichtiger
    Steuerung der Anleihelaufzeiten und aktiver Portfoliooptimierung auch in einem
    schwierigen Markumfeld mit abrupt steigend Zinsen Erfolg bringen kann."

    Allerdings ist der Versicherungsanalyst nicht der Meinung, dass die Branche
    insgesamt bereits wieder "über dem Berg" ist. So warnten Ratingagenturen und
    Marktanalysen unisono davor, dass Stille Lasten weiterhin die Kapitalstruktur
    der Lebensversicherer belasten. Ewy: "Branchenweit werden die Stillen Lasten
    derzeit auf rund 90 Milliarden Euro geschätzt - 15 Milliarden Euro mehr als vor
    

