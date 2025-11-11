DFSI-Studie "Unternehmensqualität der Lebensversicherer"
Die besten Anbieter 2025/2026 (FOTO)
Köln (ots) - Die deutschen Lebensversicherer präsentieren sich aktuell so
heterogen wie selten. Unternehmen mit Stillen Reserven stehen Versicherer
gegenüber, in deren Bilanzen so hohe Stille Lasten schlummern, dass sie die
Zukunftsfähigkeit dieser Anbieter gefährden können. Für die aktuelle Studie
"Unternehmensqualität der Lebensversicherer" hat DFSI Ratings daher 34
marktrelevante Anbieter daraufhin untersucht, wie gut sie für die Zukunft
gerüstet sind. Das Ergebnis dieses Qualitätsratings: Am besten steht - wie in
den Vorjahren - die WWK da, dahinter folgen gleichauf Europa und Ergo Vorsorge.
Chance oder Risiko? Die Situation an den Finanzmärkten stellt sich derzeit für
die deutschen Lebensversicherer ganz unterschiedlich dar. Je nachdem, wie gut
die Unternehmen die jahrelange Niedrigzinsphase und die anschließende abrupte
Zinswende in ihren Bilanzen verarbeitet haben. Einerseits drückt das Erbe
niedriger Zinsen der Vorjahre noch spürbar, andererseits eröffnen sich
allmählich Chancen durch die Zinswende. "Die Stillen Lasten bleiben jedoch für
viele Anbieter ein zentrales Risiko", weiß DFSI - Senior Analyst Sebastian Ewy.
"Noch immer werden Altbestände aus der Niedrigzinsphase mit erheblichen
Kursabschlägen gehandelt. Eine ungünstige Zinsentwicklung kann hier die
Spielräume vieler Unternehmen empfindlich einschränken." Der dafür
verantwortliche Mechanismus: Steigen die Zinsen weiter, lässt dies die
Marktwerte der Altbestände weiter fallen und zwingt bei Umschichtungen zur
Realisierung stiller Lasten. Anderseits erhöhen sinkende Zinsen zwar die
Marktwerte der Altanleihen, mindern jedoch die Renditechancen künftiger Anlagen.
Nur einige wenige Versicherer können von den höheren Zinsen neuer Anleihen
profitieren, weil sie bereits Stille Reserven ausweisen können oder kaum Stille
Lasten haben. Die Hannoversche und die WWK stechen hier positiv heraus: Sie
weisen in ihren Bilanzen als einzige Lebensversicherer deutschlandweit Stille
Reserven aus. "Diese beiden Versicherer haben offenbar ihre Portfolios
rechtzeitig angepasst, sodass sie nun positive Stille Reserven ausweisen
können", glaubt Ewy. "Dies zeigt, dass eine kluge Kombination aus vorsichtiger
Steuerung der Anleihelaufzeiten und aktiver Portfoliooptimierung auch in einem
schwierigen Markumfeld mit abrupt steigend Zinsen Erfolg bringen kann."
Allerdings ist der Versicherungsanalyst nicht der Meinung, dass die Branche
insgesamt bereits wieder "über dem Berg" ist. So warnten Ratingagenturen und
Marktanalysen unisono davor, dass Stille Lasten weiterhin die Kapitalstruktur
der Lebensversicherer belasten. Ewy: "Branchenweit werden die Stillen Lasten
derzeit auf rund 90 Milliarden Euro geschätzt - 15 Milliarden Euro mehr als vor
