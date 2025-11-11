    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für das Hightech-Unternehmen einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 22,72EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: Kontron
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


