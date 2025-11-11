Hier kassiert Warren Buffett trotz fallender Ölpreise ab

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent konnte den Druck durch den Preisverfall beim Rohöl teilweise durch eine höhere Produktion ausgleichen. Die durchschnittliche weltweite Förderung stieg im Quartal auf 1,46 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (MMboepd), nach 1,41 MMboepd im Vorjahr. Die realisierten Ölpreise sanken im selben Zeitraum jedoch von 75,33 US-Dollar auf 64,78 US-Dollar pro Barrel – ein Rückgang um rund 14 Prozent.

Occidental Petroleum hat im dritten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen – obwohl fallende Ölpreise und geringere Umsätze den Gewinn im Jahresvergleich belasteten. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 0,64 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den von FactSet erwarteten 0,51 US-Dollar. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 1,00 US-Dollar pro Aktie verdient. Der Umsatz fiel um 6 Prozent auf 6,72 Milliarden US-Dollar, blieb damit aber leicht über den Analystenschätzungen von 6,75 Milliarden US-Dollar.

Occidental profitierte weiter von der Integration des im Vorjahr übernommenen Schieferölproduzenten CrownRock, der die Produktionsbasis spürbar erweiterte. Der Öl- und Gassektor, der den größten Umsatzanteil stellt, erzielte 5,4 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Auch die Segmente Chemie, Midstream und Marketing verzeichneten Rückgänge.

Im Quartal tilgte das Unternehmen Schulden in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar. Die langfristige Nettoverschuldung belief sich zum 30. September auf 20,85 Milliarden US-Dollar. Im Oktober hatte Occidental den Verkauf seiner Chemiesparte OxyChem für 9,7 Milliarden US-Dollar an Warren Buffetts Berkshire Hathaway bekannt gegeben – den bislang größten Schritt zur Schuldenreduzierung nach mehreren Jahren teurer Übernahmen.

Für das laufende Quartal rechnet Occidental mit einer Produktion zwischen 1,44 und 1,48 MMboepd. Laut LSEG-Daten lag der Analystenkonsens bei 1,44 MMboepd. Analyst James West von Melius Research erklärte, der Markt habe "etwas mehr Aufwärtspotenzial" von der Prognose erwartet, nachdem Energieaktien zuletzt stark gelaufen waren.

Die Aktie verlor nachbörslich zunächst bis zu 1 Prozent, nachdem Anleger die gemischten Signale zwischen Gewinnüberraschung und vorsichtiger Prognose abwogen. Trotz des Rückgangs beim Quartalsgewinn bleibt Occidental auf Wachstumskurs – und zeigt, dass Effizienz und Produktionserweiterung selbst in einem Umfeld sinkender Ölpreise für Stabilität sorgen können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



