"A Decade Apart" von Alex Klim gewinnt Gold bei den Viddy Awards 2025

Man kann es nicht anders umschreiben - Wer hier vor längerer Zeit eingestiegen ist und über genug Sitzfleisch verfügt (danke, Andre Kostolani) der wird nicht nur mit stetig kletternden Kursen, sondern auch mit ansehnlicher Dividende, belohnt. Noch besser siehts bei der italienischen Konkurrenzbank aus🥳

Ohne Not gebe ich keine der beiden her. Man schaue sich bitte mal die Kurse vor der Bankenkrise 2009 und die Divi auch, an. Dann sollte noch viel Freude der nächsten Zeit enstehen.