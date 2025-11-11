"A Decade Apart" von Alex Klim gewinnt Gold bei den Viddy Awards 2025
Wien (ots) - Langzeit-Kunstprojekt dokumentiert Veränderungen von 63 Wiener
Schauplätzen über eine Dekade
Das österreichische Kunst- und Filmprojekt "A Decade Apart" des Wiener
Filmemachers Alex Klim ist bei den internationalen Viddy Awards 2025 mit Gold
ausgezeichnet worden.
Das Projekt zeigt 63 ausgewählte Orte in Wien, die 2015 und 2025 in identischer
Perspektive fotografisch und filmisch aufgenommen wurden, und macht damit
städtische Entwicklungen präzise nachvollziehbar.
Die internationale Jury würdigt damit die außergewöhnliche visuelle Konzeption,
die präzise handwerkliche Umsetzung sowie den künstlerischen Ansatz, Stadtwandel
und Zeitgefühl in einer filmischen Bildsprache festzuhalten. Mit der
Auszeichnung avanciert "A Decade Apart" zu einem der international beachteten
österreichischen Kunstprojekte des Jahres.
Das Kunstprojekt ist online unter https://wienkunst.at abrufbar.
Pressekontakt:
http://Wienkunst.at
Ing. Alexander Klim
Telefon: +4366499700685
E-Mail: mailto:presse@wienkunst.at
Website: https://wienkunst.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181384/6155724
OTS: Wienkunst.at
