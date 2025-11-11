    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    "A Decade Apart" von Alex Klim gewinnt Gold bei den Viddy Awards 2025

    "Erlebe Wien - damals und heute." Video ansehen
    https://vimeo.com/1113500777?share=copy
    Wien (ots) - Langzeit-Kunstprojekt dokumentiert Veränderungen von 63 Wiener
    Schauplätzen über eine Dekade

    Das österreichische Kunst- und Filmprojekt "A Decade Apart" des Wiener
    Filmemachers Alex Klim ist bei den internationalen Viddy Awards 2025 mit Gold
    ausgezeichnet worden.

    Das Projekt zeigt 63 ausgewählte Orte in Wien, die 2015 und 2025 in identischer
    Perspektive fotografisch und filmisch aufgenommen wurden, und macht damit
    städtische Entwicklungen präzise nachvollziehbar.

    Die internationale Jury würdigt damit die außergewöhnliche visuelle Konzeption,
    die präzise handwerkliche Umsetzung sowie den künstlerischen Ansatz, Stadtwandel
    und Zeitgefühl in einer filmischen Bildsprache festzuhalten. Mit der
    Auszeichnung avanciert "A Decade Apart" zu einem der international beachteten
    österreichischen Kunstprojekte des Jahres.

    Das Kunstprojekt ist online unter https://wienkunst.at abrufbar.

    "Erlebe Wien - damals und heute." Video ansehen
    (https://vimeo.com/1113500777?share=copy)

    Pressekontakt:

    http://Wienkunst.at
    Ing. Alexander Klim
    Telefon: +4366499700685
    E-Mail: mailto:presse@wienkunst.at
    Website: https://wienkunst.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181384/6155724
    OTS: Wienkunst.at


