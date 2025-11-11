    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bester Newcomer Patissier im deutschsprachigen Raum kommt aus Bayern

    Salzburg (ots) - Im Finale des Patisserie-Wettbewerbs Doux Heros von KALK&KEGEL
    und Confis Express siegte Alexander Fink. Platz 2 für Nicole Lüthi (Schweiz),
    Platz 3 an Anna Schediwey (Österreich).

    Die besten Patissièren und Patissiers aus dem deutschsprachigen Raum saßen in
    der Jury und kürten in einem spannenden Finale vor hunderten Zusehern auf der
    Gastmesse in Salzburg ihren neuen "süßen Helden", den "Doux Heros 2025"
    Alexander Fink aus dem bayrischen Pfaffenhofen an der Ilm. Mit ausgefallenen
    Dessertkreationen wie Mango "Polynésie française" oder "Petit Café Gourmand"
    beeindruckte der 36-jährige Patissier die Jury und siegte in der zweiten Auflage
    des neuen Patisserie-Wettbewerbs "Doux Heros", veranstaltet vom Magazin
    KALK&KEGEL gemeinsam mit Confis Express . Der Preis: Für ihn geht es gemeinsam
    mit Original Beans in das Ursprungsland der Schokolade nach Peru.

    "Doux Heros repräsentiert die moderne Patisserie wie kein zweiter Wettbewerb:
    Gearbeitet wird ausschließlich mit Top-Qualität, im Vordergrund stehen Handwerk
    und Geschmack, in der Jury sitzen die Top-Stars der Patisserie. Es geht nie um
    einfache Süße, sondern um die komplexe Aromenvielfalt der internationalen
    Patisserie", sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech . Über Platz 2
    darf sich die Schweizerin Nicole Lüthi freuen. Platz 3 ging an die
    Österreicherin Anna Schediwey .

    Live auf der Bühne und vor den Augen der Jury mussten die drei Finalisten
    jeweils drei Gerichte zubereiten - ihnen stand dabei ein Warenkorb zur
    Verfügung, u.a aus nachhaltigen Top-Produkten wie Original Beans , Vanille Kiste
    , PCB Creation , Be Better Plant Butter , Naber Organic BIO Fairtrade
    Kaffeebohnen , Fruchtpüree von Les Vergers Boiron sowie korrespondierend zu den
    Gerichten La Torre Franciacorta DOCG Satèn Millesimato 2017 (Schaumweinkontor)
    sowie WILD Quitte Fruchtessenz der Edition Sommelier von Obsthof Retter . "Die
    Patisserie entwickelt sich aktuell zu einer eigenen und hochspannenden Disziplin
    innerhalb der Kulinarik. Gut ausgebildete Patissièren und Patissiers werden
    weltweit gesucht und gehyped", so Jurysprecher Jan Eggers (Gault&Millau
    Patissier des Jahres 2024).

    In der Jury für den Wettbewerb nahm das Who-is-who der Branche Platz: Julia A.
    Leitner (Patissière des Jahres 2014, CODA, Berlin), Marco D'Andrea (Gault&Millau
    Deutschland Patissier des Jahres 2020 - Gourmetrestaurant Mamesa, The Fontenay,
    Hamburg), Thomas Scheiblhofer (Gault&Millau Österreich Patissier des Jahres 2016
    - TIAN, Wien), Sabrina Schanz (Gault&Millau Deutschland Patissière des Jahres
    2015 - Original Beans), Patrick Slamanig (Goldene Birn, Graz), Ian Baker
    (Patissier des Jahres Schlemmer Atlas - Vier Jahreszeiten Kempinski, München),
    Matthias Mittermeier (Executive Pastry Chef Pfersich Trendforum, Neu-Ulm),
    Sebastian Kraus (Patissier des Jahres 2019 und Brand Ambassador Les Vergers
    Boiron) sowie Jury-Sprecher Jan Eggers (Gault&Millau Österreich Patissier des
    Jahres 2024 - Zur Goldenen Birn, Graz) und die Vorjahressiegerin Luise
    Grottenthaler (DOUX HEROS 2024, Söl'ring Hof, Sylt).

