Die Frequency School lanciert am 11.11. den ersten „World Frequency Day", um durch Musik und Wellness globale Einheit zu fördern

Der neue internationale Tag soll das Bewusstsein für die positiven Auswirkungen von Schallfrequenzen auf die geistige und körperliche Gesundheit schärfen

Ausgerufent von der Frequency School , einer g lobalen Initiative des Us-amerikanischen Grammy-nominierten Produzenten Maejor zur Förderung von Musiktherapie und Wellness weltweit

Der World Frequency Day wird jedes Jahr am 11. November begangen.

Die Hauptveranstaltungen finden in Dubai statt, mit Dutzenden von Satellitenaktivitäten auf der ganzen Welt

Der globale Moment wird um 11:11 Uhr und um 23:11 Uhr Ortszeit in allen Zeitzonen gefeiert.

Ins Leben gerufen in Zusammenarbeit mit Learnstar , Afrikas führender Edutainment-Plattform , und ALPHAWHISPERERS , einer globalen Führungsplattform und Bewegung für Veränderung

Weitere Informationen: www.internationaldays.co/event/world-frequency-day/r/recDT7ct2E9qnLMDu

Schließen Sie sich der weltweiten Bewegung an: https://frequency.school/ www.instagram.com/thefrequencyschool/ www.linkedin.com/company/the-frequency-school

DUBAI, VAE, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Frequency School des US-amerikanischen Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Produzenten Maejor hat am 11.11. (Dienstag) in Dubai den „World Frequency Day" ins Leben gerufen, um die universelle Sprache der Musik zu verstärken und die transformative Kraft der Schallfrequenzen zu nutzen, um Einheit, Harmonie und körperliches, emotionales und geistiges Wohlbefinden in der ganzen Welt zu fördern.

Unter dem Motto „Tuned in Together" wird der World Frequency Day am Dienstag, dem 11. November 2025, gefeiert und soll fortan jährlich begangen werden, wobei Menschen auf der ganzen Welt einen neuen Rhythmus der Verbindung, Resonanz und Menschlichkeit schaffen.

Das Datum 11.11. wurde gewählt, um Einheit, Gleichgewicht und Resonanz zu symbolisieren – Kernprinzipien, die im Mittelpunkt der Frequenzbewegung stehen.

Maejor, Gründer und Visionär der Frequency School:

„Der Weltfrequenztag ist ein Meilenstein in der Anerkennung der universellen Kraft des Klangs, zu verbinden und zu inspirieren. Indem wir den 11. November der Förderung der Künste, der Wissenschaft und der Praxis bewusster Frequenzen widmen, machen wir einen wichtigen Schritt, um das Bewusstsein für deren tiefgreifenden Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen weltweit zu schärfen."