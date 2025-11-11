    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie dem bereinigten freien Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Angelina Glazova am Dienstag. Die ein wenig eingeengte Ebitda-Zielspanne sei aber immer noch recht breit, und ihr unveränderter Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als erwartet./gl/ag

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Angelina Glazova
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13
    Kursziel alt: 13
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


