JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie dem bereinigten freien Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Angelina Glazova am Dienstag. Die ein wenig eingeengte Ebitda-Zielspanne sei aber immer noch recht breit, und ihr unveränderter Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als erwartet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,94EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

