JEFFERIES stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Zwar verzögere sich der Abschluss des jüngst bekannt gegebenen Erwerbs eines Wohnungsportfolios in Polen, da die Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde noch ausstehe. Gleichwohl wertete die Expertin die Prognose für 2026 positiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 13,99EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
