JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,83 % und einem Kurs von 89,60EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



