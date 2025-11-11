    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Sell'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 13,68EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Georgina Fraser
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 11,60
    Kursziel alt: 16,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


