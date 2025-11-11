Branche wächst mit Chancen - trotz steigendem Druck

Berlin (ots) - Immer mehr Menschen entdecken Personalvermittlungen als wertvolle

Partner beim beruflichen Wechsel. Die neue GVP-Studie "Barometer

Personalvermittlung 2025" zeigt auf, dass die Akzeptanz bei Kandidatinnen und

Kandidaten deutlich steigt, während der Wettbewerb innerhalb der Branche

zunimmt. Zwischen Kostendruck und neuen Geschäftsmodellen eröffnet sich damit

ein dynamisches Marktumfeld, in dem professionelles Matching und gezielte

Kundenstrategien über den Erfolg entscheiden.



Die wirtschaftliche Lage stellt Personalvermittlungsunternehmen auch 2025 vor

erhebliche Herausforderungen: Steigende Kosten und zunehmender Wettbewerb setzen

die Branche unter Druck. Gleichzeitig ergeben sich neue Chancen, denn immer mehr

Kandidatinnen und Kandidaten sehen Personalvermittlungen als attraktive Partner

beim Jobwechsel. Laut der Studie "Barometer Personalvermittlung 2025", die index

Research im Auftrag des GVP durchgeführt hat, ist die Bereitschaft zur Nutzung

einer Personalvermittlung seit 2022 deutlich gestiegen: von 59,3 auf 66,4

Prozent. Knapp ein Viertel der Befragten erwägt zudem aktuell einen Jobwechsel -

ein klares Signal für ein wachsendes Marktpotenzial.





Erfolgsquoten bleiben hinter Erwartungen zurück



Trotz positiver Signale von Kandidatenseite kämpft die Branche weiterhin mit

ausbaufähigen Erfolgskennzahlen. Weniger als 21 Prozent der Vermittler erreichen

Abschlussquoten von über 80 Prozent, was vor allem bei erfolgsbasierten

Vergütungsmodellen zu Einbußen führt. Auch die Besetzungsdauer erweist sich als

Engpass: Zwar gelingt es mehr als 60 Prozent der Vermittler, Positionen

innerhalb von ein bis zwei Monaten zu besetzen, doch bei komplexen Profilen

verlängern sich die Prozesse deutlich.



Gezieltes Matching als Schlüssel zum Erfolg



Die Studie zeigt: Der effiziente Einsatz von Kandidatenpools bleibt vielfach

ungenutzt. So haben mehr als 50 % der Personalvermittler in den letzten sechs

Monaten mit maximal 25 % ihrer Kandidaten aktiv gearbeitet. Dabei zeigen die

Ergebnisse, dass Kandidaten die Arbeit der Vermittlungen sehr schätzen: 66%

geben an, ohne diese Unterstützung keine passenden Positionen gefunden zu haben.

"Das Potenzial der Personalvermittlung ist enorm, wird aber vielerorts noch

nicht ausgeschöpft", betont Heinz Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs

Personalvermittlung (VBPV) im GVP. "Entscheidend wird sein, Matching-Prozesse zu

professionalisieren, persönliche Netzwerke zu stärken und Kunden wie

Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen durch Qualität zu überzeugen."



Neukundengewinnung bleibt Schlüsselfaktor



84,6 Prozent der befragten Unternehmen sehen die Akquise neuer Kunden als

wichtigsten Hebel für mehr Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Der Ausbau des

Kundenstamms gilt damit als strategisches Muss - insbesondere, da die

Personalvermittlung bei vielen Dienstleistern bislang nur eine ergänzende Rolle

spielt. Nur 7,7 Prozent betrachten sie als ihr Kerngeschäft, während über zwei

Drittel (68,6 Prozent) das Geschäftsfeld Personalvermittlung als ergänzendes

Angebot betrachten oder nur gelegentlich betreiben.



Zur Studie "Barometer Personalvermittlung 2025"



Die repräsentative Studie "Barometer Personalvermittlung 2025" wirft einen

360-Grad-Blick auf die Personalvermittlung - aus Sicht von Unternehmen,

Kandidatinnen und Kandidaten sowie Personalvermittlern. Die Berliner

Personalmarktforschung index Research hat im Auftrag des Verbandsbereichs

Personalvermittlung (VBPV) des GVP im Juni und Juli 2025 insgesamt 1.000

potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, 370 Unternehmen und 354

Personalvermittler online befragt.



Zum Download der vollständigen Studie (https://personaldienstleister.de/wp-conte

nt/uploads/2025/11/Barometer-Personalvermittlung-2025.pdf)



Über den Verbandsbereich Personalvermittlung



Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) des Gesamtverbandes der

Personaldienstleister e. V. (GVP) ist erster Ansprechpartner bei Interessen und

Fragen rund um das Thema Personalvermittlung. Der VBPV besteht aus bis zu 25

Mitgliedsunternehmen, die einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreter aus

ihren Reihen wählen.



Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)



Der Gesamtverband der Personaldienstleister e. V. (GVP) ist die führende

Interessenvertretung der Personaldienstleistungsbranche in Deutschland mit zwei

Geschäftsstellen in Berlin und Münster. Der Verband mit seinen rund 5.300

Mitgliedsunternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der

Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die

Personaldienstleistungen in ihrer ganzen Vielfalt.



