    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Studie "Barometer Personalvermittlung 2025"

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Branche wächst mit Chancen - trotz steigendem Druck

    Berlin (ots) - Immer mehr Menschen entdecken Personalvermittlungen als wertvolle
    Partner beim beruflichen Wechsel. Die neue GVP-Studie "Barometer
    Personalvermittlung 2025" zeigt auf, dass die Akzeptanz bei Kandidatinnen und
    Kandidaten deutlich steigt, während der Wettbewerb innerhalb der Branche
    zunimmt. Zwischen Kostendruck und neuen Geschäftsmodellen eröffnet sich damit
    ein dynamisches Marktumfeld, in dem professionelles Matching und gezielte
    Kundenstrategien über den Erfolg entscheiden.

    Die wirtschaftliche Lage stellt Personalvermittlungsunternehmen auch 2025 vor
    erhebliche Herausforderungen: Steigende Kosten und zunehmender Wettbewerb setzen
    die Branche unter Druck. Gleichzeitig ergeben sich neue Chancen, denn immer mehr
    Kandidatinnen und Kandidaten sehen Personalvermittlungen als attraktive Partner
    beim Jobwechsel. Laut der Studie "Barometer Personalvermittlung 2025", die index
    Research im Auftrag des GVP durchgeführt hat, ist die Bereitschaft zur Nutzung
    einer Personalvermittlung seit 2022 deutlich gestiegen: von 59,3 auf 66,4
    Prozent. Knapp ein Viertel der Befragten erwägt zudem aktuell einen Jobwechsel -
    ein klares Signal für ein wachsendes Marktpotenzial.

    Erfolgsquoten bleiben hinter Erwartungen zurück

    Trotz positiver Signale von Kandidatenseite kämpft die Branche weiterhin mit
    ausbaufähigen Erfolgskennzahlen. Weniger als 21 Prozent der Vermittler erreichen
    Abschlussquoten von über 80 Prozent, was vor allem bei erfolgsbasierten
    Vergütungsmodellen zu Einbußen führt. Auch die Besetzungsdauer erweist sich als
    Engpass: Zwar gelingt es mehr als 60 Prozent der Vermittler, Positionen
    innerhalb von ein bis zwei Monaten zu besetzen, doch bei komplexen Profilen
    verlängern sich die Prozesse deutlich.

    Gezieltes Matching als Schlüssel zum Erfolg

    Die Studie zeigt: Der effiziente Einsatz von Kandidatenpools bleibt vielfach
    ungenutzt. So haben mehr als 50 % der Personalvermittler in den letzten sechs
    Monaten mit maximal 25 % ihrer Kandidaten aktiv gearbeitet. Dabei zeigen die
    Ergebnisse, dass Kandidaten die Arbeit der Vermittlungen sehr schätzen: 66%
    geben an, ohne diese Unterstützung keine passenden Positionen gefunden zu haben.
    "Das Potenzial der Personalvermittlung ist enorm, wird aber vielerorts noch
    nicht ausgeschöpft", betont Heinz Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs
    Personalvermittlung (VBPV) im GVP. "Entscheidend wird sein, Matching-Prozesse zu
    professionalisieren, persönliche Netzwerke zu stärken und Kunden wie
    Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen durch Qualität zu überzeugen."

    Neukundengewinnung bleibt Schlüsselfaktor

    84,6 Prozent der befragten Unternehmen sehen die Akquise neuer Kunden als
    wichtigsten Hebel für mehr Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Der Ausbau des
    Kundenstamms gilt damit als strategisches Muss - insbesondere, da die
    Personalvermittlung bei vielen Dienstleistern bislang nur eine ergänzende Rolle
    spielt. Nur 7,7 Prozent betrachten sie als ihr Kerngeschäft, während über zwei
    Drittel (68,6 Prozent) das Geschäftsfeld Personalvermittlung als ergänzendes
    Angebot betrachten oder nur gelegentlich betreiben.

    Zur Studie "Barometer Personalvermittlung 2025"

    Die repräsentative Studie "Barometer Personalvermittlung 2025" wirft einen
    360-Grad-Blick auf die Personalvermittlung - aus Sicht von Unternehmen,
    Kandidatinnen und Kandidaten sowie Personalvermittlern. Die Berliner
    Personalmarktforschung index Research hat im Auftrag des Verbandsbereichs
    Personalvermittlung (VBPV) des GVP im Juni und Juli 2025 insgesamt 1.000
    potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, 370 Unternehmen und 354
    Personalvermittler online befragt.

    Zum Download der vollständigen Studie (https://personaldienstleister.de/wp-conte
    nt/uploads/2025/11/Barometer-Personalvermittlung-2025.pdf)

    Über den Verbandsbereich Personalvermittlung

    Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) des Gesamtverbandes der
    Personaldienstleister e. V. (GVP) ist erster Ansprechpartner bei Interessen und
    Fragen rund um das Thema Personalvermittlung. Der VBPV besteht aus bis zu 25
    Mitgliedsunternehmen, die einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreter aus
    ihren Reihen wählen.

    Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)

    Der Gesamtverband der Personaldienstleister e. V. (GVP) ist die führende
    Interessenvertretung der Personaldienstleistungsbranche in Deutschland mit zwei
    Geschäftsstellen in Berlin und Münster. Der Verband mit seinen rund 5.300
    Mitgliedsunternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der
    Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die
    Personaldienstleistungen in ihrer ganzen Vielfalt.

    Pressekontakt:

    Doris Bergmann
    Leiterin Fachbereich Kommunikation

    Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)
    Universitätsstr. 2-3a
    10117 Berlin

    Telefon: +49 30 206098 - 5211

    E-Mail: mailto:presse@personaldienstleister.de
    Internet: http://www.personaldienstleister.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104864/6155736
    OTS: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Studie "Barometer Personalvermittlung 2025" Branche wächst mit Chancen - trotz steigendem Druck Immer mehr Menschen entdecken Personalvermittlungen als wertvolle Partner beim beruflichen Wechsel. Die neue GVP-Studie "Barometer Personalvermittlung 2025" zeigt auf, dass die Akzeptanz bei Kandidatinnen und Kandidaten deutlich steigt, während der …