Studie "Barometer Personalvermittlung 2025"
Branche wächst mit Chancen - trotz steigendem Druck
Berlin (ots) - Immer mehr Menschen entdecken Personalvermittlungen als wertvolle
Partner beim beruflichen Wechsel. Die neue GVP-Studie "Barometer
Personalvermittlung 2025" zeigt auf, dass die Akzeptanz bei Kandidatinnen und
Kandidaten deutlich steigt, während der Wettbewerb innerhalb der Branche
zunimmt. Zwischen Kostendruck und neuen Geschäftsmodellen eröffnet sich damit
ein dynamisches Marktumfeld, in dem professionelles Matching und gezielte
Kundenstrategien über den Erfolg entscheiden.
Die wirtschaftliche Lage stellt Personalvermittlungsunternehmen auch 2025 vor
erhebliche Herausforderungen: Steigende Kosten und zunehmender Wettbewerb setzen
die Branche unter Druck. Gleichzeitig ergeben sich neue Chancen, denn immer mehr
Kandidatinnen und Kandidaten sehen Personalvermittlungen als attraktive Partner
beim Jobwechsel. Laut der Studie "Barometer Personalvermittlung 2025", die index
Research im Auftrag des GVP durchgeführt hat, ist die Bereitschaft zur Nutzung
einer Personalvermittlung seit 2022 deutlich gestiegen: von 59,3 auf 66,4
Prozent. Knapp ein Viertel der Befragten erwägt zudem aktuell einen Jobwechsel -
ein klares Signal für ein wachsendes Marktpotenzial.
Erfolgsquoten bleiben hinter Erwartungen zurück
Trotz positiver Signale von Kandidatenseite kämpft die Branche weiterhin mit
ausbaufähigen Erfolgskennzahlen. Weniger als 21 Prozent der Vermittler erreichen
Abschlussquoten von über 80 Prozent, was vor allem bei erfolgsbasierten
Vergütungsmodellen zu Einbußen führt. Auch die Besetzungsdauer erweist sich als
Engpass: Zwar gelingt es mehr als 60 Prozent der Vermittler, Positionen
innerhalb von ein bis zwei Monaten zu besetzen, doch bei komplexen Profilen
verlängern sich die Prozesse deutlich.
Gezieltes Matching als Schlüssel zum Erfolg
Die Studie zeigt: Der effiziente Einsatz von Kandidatenpools bleibt vielfach
ungenutzt. So haben mehr als 50 % der Personalvermittler in den letzten sechs
Monaten mit maximal 25 % ihrer Kandidaten aktiv gearbeitet. Dabei zeigen die
Ergebnisse, dass Kandidaten die Arbeit der Vermittlungen sehr schätzen: 66%
geben an, ohne diese Unterstützung keine passenden Positionen gefunden zu haben.
"Das Potenzial der Personalvermittlung ist enorm, wird aber vielerorts noch
nicht ausgeschöpft", betont Heinz Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs
Personalvermittlung (VBPV) im GVP. "Entscheidend wird sein, Matching-Prozesse zu
professionalisieren, persönliche Netzwerke zu stärken und Kunden wie
Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen durch Qualität zu überzeugen."
Neukundengewinnung bleibt Schlüsselfaktor
84,6 Prozent der befragten Unternehmen sehen die Akquise neuer Kunden als
wichtigsten Hebel für mehr Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Der Ausbau des
Kundenstamms gilt damit als strategisches Muss - insbesondere, da die
Personalvermittlung bei vielen Dienstleistern bislang nur eine ergänzende Rolle
spielt. Nur 7,7 Prozent betrachten sie als ihr Kerngeschäft, während über zwei
Drittel (68,6 Prozent) das Geschäftsfeld Personalvermittlung als ergänzendes
Angebot betrachten oder nur gelegentlich betreiben.
Zur Studie "Barometer Personalvermittlung 2025"
Die repräsentative Studie "Barometer Personalvermittlung 2025" wirft einen
360-Grad-Blick auf die Personalvermittlung - aus Sicht von Unternehmen,
Kandidatinnen und Kandidaten sowie Personalvermittlern. Die Berliner
Personalmarktforschung index Research hat im Auftrag des Verbandsbereichs
Personalvermittlung (VBPV) des GVP im Juni und Juli 2025 insgesamt 1.000
potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, 370 Unternehmen und 354
Personalvermittler online befragt.
Zum Download der vollständigen Studie (https://personaldienstleister.de/wp-conte
nt/uploads/2025/11/Barometer-Personalvermittlung-2025.pdf)
Über den Verbandsbereich Personalvermittlung
Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) des Gesamtverbandes der
Personaldienstleister e. V. (GVP) ist erster Ansprechpartner bei Interessen und
Fragen rund um das Thema Personalvermittlung. Der VBPV besteht aus bis zu 25
Mitgliedsunternehmen, die einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreter aus
ihren Reihen wählen.
Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)
Der Gesamtverband der Personaldienstleister e. V. (GVP) ist die führende
Interessenvertretung der Personaldienstleistungsbranche in Deutschland mit zwei
Geschäftsstellen in Berlin und Münster. Der Verband mit seinen rund 5.300
Mitgliedsunternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der
Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die
Personaldienstleistungen in ihrer ganzen Vielfalt.
Pressekontakt:
Doris Bergmann
Leiterin Fachbereich Kommunikation
Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)
Universitätsstr. 2-3a
10117 Berlin
Telefon: +49 30 206098 - 5211
E-Mail: mailto:presse@personaldienstleister.de
Internet: http://www.personaldienstleister.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104864/6155736
OTS: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)
