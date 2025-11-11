Rheinmetall Aktie knickt ein - 11.11.2025

Mit einer Performance von -3,27 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rheinmetall-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,74 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +1,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +190,86 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,36 % 1 Monat -4,83 % 3 Monate +10,74 % 1 Jahr +228,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, wobei Unsicherheiten und technische Analysen im Vordergrund stehen. Nutzer äußern Bedenken, dass die Aktie derzeit keine Kaufgelegenheit darstellt und dass politische Ereignisse, wie der US-Shutdown, bereits eingepreist sind. Zudem gibt es unterschiedliche Meinungen über die Auswirkungen eines möglichen Friedens in der Ukraine auf den Kurs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,81 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte haben am Dienstag nach den neuen Zielen von Hensoldt einen schweren Stand. Die Papiere des Radar-Spezialisten verloren während des Kapitalmarkttages zeitweise gut 9 Prozent, zuletzt aber nur noch gut 5 Prozent. Rheinmetall …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.980 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau von …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.