    AKTIE IM FOKUS

    Starke Heidelberg Materials versuchen erneut Chartausbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg Materials Aktie steigt um 4 Prozent.
    • Überwindung des Konsolidierungstrends seit August.
    • Kursziele teils erhöht, Jefferies bei 245,20 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Starke Heidelberg Materials versuchen erneut Chartausbruch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen weiteren Ausbruchsversuch im Kurschart unternommen. Die Papiere des Baustoffkonzerns kletterten um rund 4 Prozent auf gut 209 Euro. Damit schafften sie es über den Konsolidierungstrend seit dem Rekord bei gut 212 Euro von Mitte August.

    In der Vorwoche hatten sie dies schonmal versucht, waren aber nach der Quartalsbilanz zunächst ausgebremst worden. Einen Grund für Gewinnmitnahmen nach über 70 Prozent Jahresplus sahen Experten da im besseren Abschneiden des Konkurrenten Holcim in den Schwellenländern.

    In den seither veröffentlichten Resümees der Zahlen wurden die Kursziele allerdings mehrheitlich etwas erhöht. Die Speerspitze bildet Jefferies mit 245,20 Euro. Dies bedeutet weitere 17 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen Xetra-Niveau./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 207,6 auf Tradegate (11. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,04 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -6,23 %/+18,41 % bedeutet.




    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
