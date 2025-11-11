    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



