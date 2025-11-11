BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 35,45EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
