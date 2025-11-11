    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk - Aktie im Rampenlicht - 11.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +1,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Mit einer Performance von +1,67 % konnte die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Novo Nordisk Aktie. Nach einem Plus von +0,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,45. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl sich die Novo Nordisk Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,39 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -6,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Novo Nordisk einen Rückgang von -52,55 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,23 %
    1 Monat -19,79 %
    3 Monate -11,39 %
    1 Jahr -60,15 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie. Einige Nutzer sind optimistisch und erwarten Kursgewinne von bis zu 30%, während andere Bedenken hinsichtlich stagnierender oder fallender Kurse äußern, insbesondere aufgrund von Unsicherheiten im Management. Zudem werden fundamentale Daten und Vergleiche mit anderen Unternehmen herangezogen, was zu einer kritischen Einschätzung der zukünftigen Entwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,47 Mrd. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf einer Kaufempfehlung zu sitzen nach einem Kursverfall von 70 Prozent seit Jahresbeginn sei eine eher …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

