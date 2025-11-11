Giant Mining - Aktie zieht deutlich an - 11.11.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Giant Mining Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die Giant Mining Aktie notiert aktuell bei 0,1855€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +17,78 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0280 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +61,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Giant Mining Aktie. Nach einem Plus von +61,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,1855€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Giant Mining Aktie damit um +66,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,45 % gewonnen.

Giant Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +66,67 % 1 Monat +52,38 % 3 Monate +18,08 % 1 Jahr +37,93 %

Informationen zur Giant Mining Aktie

Es gibt 93 Mio. Giant Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,76 Mio. € wert.

Kupfer Bullenmarkt voraus? USA wollen heimische Versorgung. Giant Mining liegt im Zentrum der neuen Lieferkette. Genau jetzt wird aus Exploration Entwicklung. Alle Details im heutigen Report.

Giant Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Giant Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Giant Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.