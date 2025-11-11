    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGiant Mining AktievorwärtsNachrichten zu Giant Mining

    Giant Mining - Aktie zieht deutlich an - 11.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Giant Mining Aktie bisher um +17,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Giant Mining Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Giant Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Die Giant Mining Aktie notiert aktuell bei 0,1855 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +17,78 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0280  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +61,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Giant Mining Aktie. Nach einem Plus von +61,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,1855. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Giant Mining Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Giant Mining Aktie damit um +66,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,45 % gewonnen.

    Informationen zur Giant Mining Aktie

    Es gibt 93 Mio. Giant Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,76 Mio. € wert.

    Ob die Giant Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Giant Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:CA37452L1085WKN:A409DM



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
