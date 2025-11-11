SUESS MicroTec Aktie heute im Plus (34,18€) - 11.11.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,08 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +6,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,18€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +7,61 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine negative Entwicklung von -31,92 % erlebt.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,23 % 1 Monat -0,71 % 3 Monate +7,61 % 1 Jahr -37,06 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SÜSS MicroTec Aktie, die kürzlich von Analysten auf 'Buy' hochgestuft wurde. Die Aktie gilt als unterbewertet, jedoch gibt es gemischte Meinungen über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nach einem schwachen Auftragseingang im dritten Quartal. Positive Erwartungen für das vierte Quartal und strategische Verhandlungen mit Südkorea haben zu einem Kurssprung geführt, während gleichzeitig Bedenken über Margen und Management bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 653,75 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien von Suss Microtec haben ihre Erholungsrally am Dienstag bis an die Charthürde um 35 Euro fortgesetzt. Eine weitere Kaufempfehlung, diesmal von Kepler Cheuvreux, gab den Papieren des Chipausrüsters weiteren Auftrieb. In vier Handelstagen …

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.