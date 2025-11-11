10 Jahre Verantwortung
NORMA veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 / Erreichte Erfolge und zukünftige Zielsetzungen (FOTO)
Veröffentlichung des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts zieht NORMA eine
eindrucksvolle Bilanz über zehn Jahre konsequentes Engagement für Umwelt,
Gesellschaft und nachhaltiges Wirtschaften. Der aktuelle Bericht für das Jahr
2024 zeigt, wie der fränkische Lebensmittel-Discounter seine
Nachhaltigkeitsstrategie stetig weiterentwickelt und Verantwortung auf allen
Ebenen übernimmt - von Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis hin zu
transparenter Unternehmensführung. Auf mehr als 150 Seiten macht NORMA die
erzielten Fortschritte erlebbar, blickt auf die wichtigsten Entwicklungen des
vergangenen Jahres zurück und definiert zugleich konkrete Ziele für die Zukunft.
Damit bekräftigt das Unternehmen sein Bekenntnis zu Transparenz und
langfristiger Verantwortung - und macht deutlich, dass NORMA bereits heute als
Vorreiter agiert und sich bereits seit der ersten Ausgabe 2015 intensiv Gedanken
zur nachhaltigen Entwicklung macht.
Nachhaltigkeit ist ein stetiger Verbesserungsprozess
kontinuierliche Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz in allen
Unternehmensbereichen. Dazu hat der Discounter seine Maßnahmen konsequent
ausgebaut: Alle Neubauten wurden mit moderner LED-Beleuchtung ausgerüstet, die
Fassadendämmungen optimiert und die Kühlsysteme kontinuierlich auf
umweltfreundliche Technologien umgestellt. Parallel dazu wurde das Netz an
Photovoltaikanlagen erweitert. Auch im Bereich E-Mobilität trieb NORMA die
Energiewende voran: Rund 1.000 weitere Ladepunkte auf den Parkplätzen der
Filialen wurden in Auftrag gegeben und stehen Kundinnen und Kunden künftig
zusätzlich zur Verfügung. Zudem ist der Logistikfuhrpark ein weiteres Mal auf
emissionsarme Antriebe umgestellt worden. Beispielsweise teste NORMA bereits
Wasserstoff-Lkw, um CO2-Emissionen im Warenverkehr weiter zu senken. Im Bereich
Verpackung setzte der Lebensmittel-Discounter auch im vergangenen
Berichtszeitraum weiter auf Mehrwegkonzepte, verbesserte Recyclingfähigkeit und
die Reduktion von Kunststoff und Aluminium. Mit konkreten Einsparungen und
innovativen Umstellungen wurde so aktiv zum Ressourcenschutz beigetragen.
Ausgezeichnete Leistung: DLG-Medaillen, GREEN BRAND Germany und mehr
Im Bereich Produktqualität überzeugte NORMA auch 2024 mit Spitzenleistungen: Die
Unternehmensphilosophie "Mehr fürs Geld" konnte damit erneut in die Praxis
übersetzt werden. Mit 224 DLG-Medaillen für Produkte der Eigenmarke BIO SONNE
wurde NORMA bereits zum 15. Mal in Folge als Bio-Gesamtsieger ausgezeichnet -
