    10 Jahre Verantwortung

    NORMA veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 / Erreichte Erfolge und zukünftige Zielsetzungen (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Ein Jahrzehnt dokumentierte Verantwortung: Mit der
    Veröffentlichung des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts zieht NORMA eine
    eindrucksvolle Bilanz über zehn Jahre konsequentes Engagement für Umwelt,
    Gesellschaft und nachhaltiges Wirtschaften. Der aktuelle Bericht für das Jahr
    2024 zeigt, wie der fränkische Lebensmittel-Discounter seine
    Nachhaltigkeitsstrategie stetig weiterentwickelt und Verantwortung auf allen
    Ebenen übernimmt - von Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis hin zu
    transparenter Unternehmensführung. Auf mehr als 150 Seiten macht NORMA die
    erzielten Fortschritte erlebbar, blickt auf die wichtigsten Entwicklungen des
    vergangenen Jahres zurück und definiert zugleich konkrete Ziele für die Zukunft.
    Damit bekräftigt das Unternehmen sein Bekenntnis zu Transparenz und
    langfristiger Verantwortung - und macht deutlich, dass NORMA bereits heute als
    Vorreiter agiert und sich bereits seit der ersten Ausgabe 2015 intensiv Gedanken
    zur nachhaltigen Entwicklung macht.

    Nachhaltigkeit ist ein stetiger Verbesserungsprozess

    Ein zentraler Hebel der NORMA-Nachhaltigkeitsstrategie war auch 2024 die
    kontinuierliche Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz in allen
    Unternehmensbereichen. Dazu hat der Discounter seine Maßnahmen konsequent
    ausgebaut: Alle Neubauten wurden mit moderner LED-Beleuchtung ausgerüstet, die
    Fassadendämmungen optimiert und die Kühlsysteme kontinuierlich auf
    umweltfreundliche Technologien umgestellt. Parallel dazu wurde das Netz an
    Photovoltaikanlagen erweitert. Auch im Bereich E-Mobilität trieb NORMA die
    Energiewende voran: Rund 1.000 weitere Ladepunkte auf den Parkplätzen der
    Filialen wurden in Auftrag gegeben und stehen Kundinnen und Kunden künftig
    zusätzlich zur Verfügung. Zudem ist der Logistikfuhrpark ein weiteres Mal auf
    emissionsarme Antriebe umgestellt worden. Beispielsweise teste NORMA bereits
    Wasserstoff-Lkw, um CO2-Emissionen im Warenverkehr weiter zu senken. Im Bereich
    Verpackung setzte der Lebensmittel-Discounter auch im vergangenen
    Berichtszeitraum weiter auf Mehrwegkonzepte, verbesserte Recyclingfähigkeit und
    die Reduktion von Kunststoff und Aluminium. Mit konkreten Einsparungen und
    innovativen Umstellungen wurde so aktiv zum Ressourcenschutz beigetragen.

    Ausgezeichnete Leistung: DLG-Medaillen, GREEN BRAND Germany und mehr

    Im Bereich Produktqualität überzeugte NORMA auch 2024 mit Spitzenleistungen: Die
    Unternehmensphilosophie "Mehr fürs Geld" konnte damit erneut in die Praxis
    übersetzt werden. Mit 224 DLG-Medaillen für Produkte der Eigenmarke BIO SONNE
    wurde NORMA bereits zum 15. Mal in Folge als Bio-Gesamtsieger ausgezeichnet -
