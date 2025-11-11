    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    BERNSTEIN RESEARCH stuft 1&1 auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Telekomanbieters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ulrich Rathe am Dienstag. Im Mobilfunkgeschäft seien die Neukundenzahlen zwar solide im Vergleich zur Markterwartung, in absoluten Zahlen aber niedrig./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 10,40
    Kursziel alt: 10,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


