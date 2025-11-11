    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 11.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -1,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 11.11.2025
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,61 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,76 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    213,65€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 10,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    178,90€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 10,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,89 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +32,17 % erlebt.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,66 %
    1 Monat +7,38 %
    3 Monate +9,89 %
    1 Jahr +24,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkauf von Nvidia-Anteilen durch SoftBank, die positive Bewertung durch UBS mit einem Kursziel von 235 Dollar sowie die Erwartungen an die Kursentwicklung nach dem Ende des Government Shutdowns. Zudem wird die geplante Erhöhung der Wafer-Produktion für Blackwell-Chips thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Bil. € wert.

    Nvidia und Co: Achtung Bullen, das war nur ein Short-Squeeze!


    Gestern eine saftige Rally der US-Aktienmärkte mit einer Nvidia-Aktie, die fast 6% gestiegen ist - aber das war wahrscheinlich nur ein Short Squeeze, der nicht nachhaltig sein wird und sein kann

    Tech-Investor Softbank macht Kasse und verkauft seine Nvidia-Aktien


    Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt seine restlichen Nvidia -Aktien zu Geld gemacht. Das Konglomerat von Unternehmenschef und Milliardär Masayoshi Son strich im Oktober für 32,1 Millionen Anteile 5,8 Milliarden …

    Leichte Verluste - Märkte in Warteposition


    Die asiatischen Börsen haben am Dienstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem das erwartete Ende der US-Haushaltssperre bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden war, fehlten nun die Impulse für weitere Zuwächse. Zudem könnte …

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -1,78 %
    -2,66 %
    +7,38 %
    +9,89 %
    +24,80 %
    +1.009,20 %
    +1.504,28 %
    +23.988,54 %
    +1.207.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 11.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -1,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.