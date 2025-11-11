NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 11.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,61 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,76 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,89 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +32,17 % erlebt.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,66 % 1 Monat +7,38 % 3 Monate +9,89 % 1 Jahr +24,80 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkauf von Nvidia-Anteilen durch SoftBank, die positive Bewertung durch UBS mit einem Kursziel von 235 Dollar sowie die Erwartungen an die Kursentwicklung nach dem Ende des Government Shutdowns. Zudem wird die geplante Erhöhung der Wafer-Produktion für Blackwell-Chips thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Bil. € wert.

Gestern eine saftige Rally der US-Aktienmärkte mit einer Nvidia-Aktie, die fast 6% gestiegen ist - aber das war wahrscheinlich nur ein Short Squeeze, der nicht nachhaltig sein wird und sein kann

Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt seine restlichen Nvidia -Aktien zu Geld gemacht. Das Konglomerat von Unternehmenschef und Milliardär Masayoshi Son strich im Oktober für 32,1 Millionen Anteile 5,8 Milliarden …

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem das erwartete Ende der US-Haushaltssperre bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden war, fehlten nun die Impulse für weitere Zuwächse. Zudem könnte …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

