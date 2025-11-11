Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 11.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -1,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025
Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,61 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,76 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,89 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +32,17 % erlebt.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,66 %
|1 Monat
|+7,38 %
|3 Monate
|+9,89 %
|1 Jahr
|+24,80 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkauf von Nvidia-Anteilen durch SoftBank, die positive Bewertung durch UBS mit einem Kursziel von 235 Dollar sowie die Erwartungen an die Kursentwicklung nach dem Ende des Government Shutdowns. Zudem wird die geplante Erhöhung der Wafer-Produktion für Blackwell-Chips thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Bil. € wert.
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
