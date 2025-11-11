ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
- JPMorgan belässt Hensoldt auf "Overweight" mit 110 Euro.
- Ebitda-Ziele 2026/27 liegen 7% unter Konsensschätzungen.
- Langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns bleibt stark.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 89,20 auf Tradegate (11. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,31 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -1,46 %/+26,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 110 Euro
