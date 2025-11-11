    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Hensoldt auf "Overweight" mit 110 Euro.
    • Ebitda-Ziele 2026/27 liegen 7% unter Konsensschätzungen.
    • Langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns bleibt stark.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    82,86€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 11,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    95,83€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 11,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HENSOLDT

    -6,15 %
    +2,25 %
    -9,04 %
    +11,29 %
    +178,88 %
    +331,60 %
    +769,09 %
    +437,95 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 89,20 auf Tradegate (11. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,31 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -1,46 %/+26,54 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 110 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +23,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den …