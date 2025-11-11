UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Treffen mit Interim-Managern des Spirituosenkonzerns mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Zwar habe das gegenwärtige Management schon viel getan in Sachen Strategie, schrieb Sanjeet Aujla am Montagabend. Der neue Chef Dave Lewis werde aber noch Zeit brauchen, um darüber hinaus zu wirken. Werte könnten mit Verkäufen von Konzernteilen gehoben werden, die nicht zum Kerngeschäft zählen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 22:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,5
Kursziel alt: 22,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
