    WARBURG RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl nach den im September gesenkten Jahreszielen allgemein mit einem schwachen Quartal gerechnet worden sei, hätten die Ergebnisse des Spezialisten für Außenwerbung dennoch etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 73
    Kursziel alt: 73
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


