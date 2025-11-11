UBS stuft DocMorris auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einer Hochstufung des Wettbewerbers Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Denn die Schweizer seien in Relation zu Redcare Pharmacy weniger in der Lage, die Ausgaben für das Marketing zu erhöhen, schrieb Sebastian Vogel am Montagabend. Zudem sei DocMorris im operativen Geschäft in der Vergangenheit weniger erfolgreich gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 5,665EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
