SAF-HOLLAND: 40 Mio. Euro für Aktienrückkauf bereitgestellt!
SAF-HOLLAND SE startet ein bedeutendes Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 40 Millionen Euro, genehmigt vom Aufsichtsrat und basierend auf der Hauptversammlungsermächtigung vom 10. Juni 2021.
Foto: SAF Holland
- SAF-HOLLAND SE hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Millionen Euro beschlossen.
- Das Programm wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats und basierend auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2021 initiiert.
- Im Rahmen des Rückkaufprogramms können bis zu 2.269.715 eigene Aktien (bis zu 5 % des Grundkapitals) zurückgekauft werden.
- Der Rückkauf soll voraussichtlich von Ende November 2025 bis zum 31. Dezember 2026 stattfinden.
- Der Aktienrückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung Nr. 596/2014.
- Weitere Details zum Rückkaufprogramm werden vor Beginn des Programms separat bekannt gegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SAF-HOLLAND ist am 13.11.2025.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,930EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,20 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.950,10PKT (-0,43 %).
