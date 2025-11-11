SAF-HOLLAND: 40 Mio. Euro für Aktienrückkauf bereitgestellt!
SAF-HOLLAND SE plant einen Aktienrückkauf von bis zu 40 Mio. Euro, um das Vertrauen in seine Zukunft zu stärken.
Foto: SAF Holland
- SAF-HOLLAND SE hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro beschlossen.
- Der Rückkauf soll von Ende November 2025 bis 31. Dezember 2026 durchgeführt werden.
- Die Maßnahme basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2021, die den Erwerb von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erlaubt.
- Das Unternehmen betont, dass der Rückkauf das Vertrauen in die Stärke und Zukunftsfähigkeit von SAF-HOLLAND unterstreicht.
- SAF-HOLLAND behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.
- SAF-HOLLAND ist ein führender Hersteller von Komponenten für Trailer, Lkw und Busse und erzielte 2024 einen Umsatz von 1.877 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SAF-HOLLAND ist am 13.11.2025.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,930EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,20 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.949,09PKT (-0,43 %).
