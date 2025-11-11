Ruhe im Anlage-Karton bewahren, auch wenn soziale Medien viel Lärm machen

Zumindest gibt es Make-Up in Form von Planungssicherheit über vielfältige Handelsabkommen. Der Deal zwischen Amerika und China ist zwar auf ein Jahr befristet. Immerhin, in der Zwischenzeit erhalten die USA wieder Seltene Erden und dürfen die Chinesen wieder den attraktivsten Absatzmarkt der Welt mit günstigen Waren für Amerikaner beliefern. Überhaupt, in einem Jahr wird man wieder feststellen, dass man sich gegenseitig braucht. Auf die Zoll-Folklore sollte man nicht hereinfallen.

Die sozialen Medien laufen zurzeit wieder zur Hochform auf. Tatsächlich, wenn Anleger sich dort über Konjunkturschwäche, Schuldenkrise oder Crash informieren, werden sie mit Untergangsstimmung regelrecht geflutet. Aber könnte es sein, dass (F)Influencer ein Eigeninteresse an Klicks und Followern haben? Risiken sind sicherlich nicht zu leugnen. Doch sind Anleger gut beraten, in Ruhe immer auch die Gegenseite, die Chancen, zu betrachten.

Auch im amerikanischen shutdown ist die Kälteperiode vorbei, selbst wenn das Tauwetter zunächst nur bis Ende Januar anhält. Sinkende Zustimmungswerte haben wohl den Geist der Einsicht im Weißen Haus zum Leben erweckt. Auch wollten beide Streithähne den Amerikanern nicht die Freude an Thanksgiving nehmen, wenn sie den Truthahn ohne ihre Lieben verspeisen müssen, weil Flugzeuge am Boden bleiben. Und bei anhaltendem Lohnausfall für viele wäre auch Black Friday enttäuschend ausgefallen. Jetzt aber wird die erzwungene konjunkturelle Delle zügig ausgebeult.

Dabei kommt massive Unterstützung von Mutter Natur, von der Fed. Ab März 2022 hat sie mit einer Serie von 11 Zinserhöhungen Kredite verteuert und Investitions- sowie Einstellungsbereitschaft gedämpft. Jetzt hat sie aber bis 2027 auf Zinsumkehr geschaltet.

Für Aktien von Industrie- und Exportwerten ist dies alles Balsam auf ihre geschundene Konjunktur-Seele, übrigens auch, weil Geldmarktzinsen an Attraktivität verlieren.

Die geldpolitischen Sozialämter verhindern jede Schulden- und Finanznot

Finanzexperten warnen vor weltweit Billionen an notleidenden Krediten und einer durch Wachstum nicht gedeckten Staatsverschuldung. Im Fokus steht die Vernetzung von Banken, Versicherungen und Fonds. Einzelne Schocks könnten eine Welle der Verwüstung wie bei der Finanzkrise 2008 auslösen.