    UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 368EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Spector
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 500
    Kursziel alt: 507
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



