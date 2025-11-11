UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von besseren Unternehmenskosten und der Profitabilität der Sparte Kabi profitiert, schrieb Graham Doyle am Montag in seiner Rückschau auf die Quartalsbilanz./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 47,98EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
