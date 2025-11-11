Formycon Aktie explodiert - 11.11.2025

Die Formycon Aktie konnte bisher um +6,03 % auf 21,525€ zulegen. Das sind +1,225 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Formycon Aktie. Nach einem Plus von +3,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,525€, mit einem Plus von +6,03 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Formycon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,45 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,24 %. Im Jahr 2025 gab es für Formycon bisher ein Minus von -61,52 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -15,24 % 3 Monate -22,45 % 1 Jahr -57,84 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 381,63 Mio.EUR € wert.

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.