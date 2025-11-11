Jetzt einsteigen? Diese Aktie gibt's gerade für die Hälfte!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Zoetis

Der Aktienmarkt ist auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ein heißes Eisen. Das gilt sowohl im Hinblick auf die Kursgewinne als auch mit Blick auf ein anhaltend überdurchschnittliches Volatilitätsniveau. Immer wieder sorgt vor allem die US-Regierung um Präsident Donald Trump für ruckartige Bewegungen und hält Anlegerinnen und Anleger so auf Trab.

Dabei zeigt sich gleichzeitig eine immer stärkere Bifurkation des Aktienmarktes. Während vor allem Technologiewerte gefragt bleiben und ihre Kursverluste so immer wieder schnell aufholen können, bleiben viele als langweilig geltenden Unternehmen und Wertpapiere auf der Strecke. Hier kommt es im Gegenteil zu immer größeren Kursverlusten.

Tech hui, alles andere pfui?!

So unsensibel wie der Markt hinsichtlich hoher Bewertungen in der Technologiebranche geworden ist, so ignorant verhält er sich inzwischen gegenüber den oft attraktiven und deutlich unter dem historischen Mittel liegenden Bewertungsniveaus vieler anderer Unternehmen. Das ist frustrierend vor allem für Anlegerinnen und Anleger, die bereits in Value-Werte investiert sind.

Wer hingegen bislang vor allem auf die Gewinner dieses Jahres gesetzt hat, steht am anderen Ende des Marktes jetzt vor einer Fülle an Unternehmen, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Dazu gehört beispielsweise Zoetis, einem Spezialisten für Tiergesundheit. Angesichts von Verlusten von mehr als 26 Prozent seit dem Jahresauftakt scheint die Zeit reif für einen antizyklischen Einstieg.

Zoetis Chartsignale

Starker Abwärtstrend: Die Aktie handelt in einer dynamischen Abwärtsbewegung mit mehreren impulsartigen Verkaufslawinen.

Die Aktie handelt in einer dynamischen Abwärtsbewegung mit mehreren impulsartigen Verkaufslawinen. Große Kurslücke: Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Quartalsbericht sorgte für ein Gap Down und ein neues Mehrjahrestief.

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Quartalsbericht sorgte für ein Gap Down und ein neues Mehrjahrestief. Technisch überverkauft: Zoetis ist inzwischen stark überverkauft. Damit könnte ein Nachlassen der Verkaufsdynamik einsetzen.

Zoetis ist inzwischen stark überverkauft. Damit könnte ein Nachlassen der Verkaufsdynamik einsetzen. Bollinger-Range verlassen: Die Anteile sind durch das untere Bollinger-Band hindurchgefallen. Damit wird eine Gegenbewegung immer wahrscheinlicher.

So günstig gibt es hohe Qualität selten zu kaufen

Das Unternehmen ist 2013 aus einer Abspaltung vom Pharmariesen Pfizer hervorgegangen und nach dessen Verkauf aller Anteile vollständig unabhängig. Zoetis entwickelt Tierarzneimittel, darunter vor allem Impfstoffe, aber auch Therapien für zahlreiche Krankheiten. Das Anwendungsspektrum umfasst dabei sowohl Haus- als auch Nutztiere. Damit verfügt der Konzern über einen breiten Burggraben und ein krisenresistentes Geschäftsmodell.

Über viele Jahre hinweg konnte die Aktie den US-Gesamtmarktindex S&P 500 deutlich outperformen. Seit dem Erreichen ihres Allzeithochs im Dezember 2021 handelt sie jedoch mit Verlusten. Das zuverlässige Geschäftsmodell hatten Anlegerinnen und Anleger zeitweise mit einer deutlich zu hohen Bewertung quittiert. Diese Aufschläge werden seit fast 4 Jahren konsolidiert.

Zahlen unter den Erwartungen sorgen für Ausverkauf

In den vergangenen 12 Monaten hat sich der Abwärtstrend noch einmal verschärft. Einen unrühmlichen Höhepunkt fanden die anhaltenden Verkäufe erst vor wenigen Tagen als Zoetis seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei ein Ergebnis unter den Erwartungen präsentiert hat. Daraufhin brach die Aktie um 13,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit dem Corona-Crash ein.

Im Bereich von 120 US-Dollar bemühten sich die Käuferinnen und Käufer seither um eine Stabilisierung. In Ermangelung von Unterstützungen sind ihnen dabei aber auch noch keine nennenswerten Erfolge gelungen. Auch die technischen Indikatoren, welche mit neuen Tiefstständen das Tief der Aktie bestätigt haben, lieferten bislang keinen Rückenwind.

Aktie im Extrembereich, Gegenbewegung wird wahrscheinlicher

Doch mit der gewaltigen Kurslücke könnten es die Bären zu gut gemeint haben. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von gerade mal 17,4 Punkten handelt Zoetis im überverkauften Extrembereich. Auch die sogenannten Bollinger Bänder (nicht eingezeichnet) wurden verlassen, was ebenfalls eine statistische Extremsituation anzeigt. Damit steigen trotz beziehungsweise gerade wegen der ausgeprägten technischen Schwäche die Chancen auf eine Gegenbewegung täglich.

Zwar muss bei einer weiteren Verschlechterung der Nachrichtenlage mit einem finalen Abverkauf bis zur mehrjährigen Unterstützung bei rund 112 US-Dollar gerechnet werden, doch spätestens hier dürfte Zoetis drehen und mittelfristig zumindest die Kurslücke bei rund 142 US-Dollar schließen.

Bewertung um fast die Hälfte unter der historischen Norm

Die über einige Jahre hinweg äußerst ambitionierte Unternehmensbewertung ist längst auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Inzwischen liegt eine strukturelle Unterbewertung vor. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr ist Zoetis mit dem 18,9-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 wird trotz der herabgesenkten Umsatzprognose aktuell mit einem KGV von 17,6 gerechnet. Beide Werte liegen deutlich unter dem Fünfjahresmittel von 33,6 – ein Abschlag von fast 50 Prozent.

Auch bei anderen Kennziffern liegt die Bewertung zwischen 40 und 45 Prozent unter der historischen Norm, so zum Beispiel beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) und dem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV).

Vergleich mit der Peer-Group zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild. Während die Aktie beim KGV mit einem Discount von über 20 Prozent gehandelt wird, liegen beim KUV sowie beim Kurs-Buch-Verhältnis signifikante Aufschläge vor. Die werden aber durch eine der branchenweit besten Margenstärke aufgewogen. In den vergangenen 12 Monaten lag die Nettoertragsspanne bei beeindruckenden 28,2 Prozent. Mit deren Hilfe konnte die Anzahl ausstehender Aktien weiter reduziert werden. Auch das dürfte eine Bodenbildung der Aktie unterstützten.

Wall Street sieht großes Potenzial, rät mehrheitlich zum Kauf

Von der geringfügig nach unten angepassten Umsatzprognose zeigen sich Analystinnen und Analysten bislang unbeeindruckt. Sie empfehlen Zoetis weiter mehrheitlich zum Kauf. Bei insgesamt 18 Bewertungen liegen 8 zum Kaufen und 5 zum Aufstocken von Position vor. Weitere 5 Studien raten das Halten der Aktie. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor.

Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf knapp 175 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht einer impliziten Upside von 46,1 Prozent. Selbst das niedrigste Kursziel von 130,00 US-Dollar sieht eine Erholung der Aktie, während der optimistischste Experte Zoetis mit einem Kursziel von 215 US-Dollar fast eine Verdopplung zutraut.

Zoetis auf einen Blick

ISIN: US98978V1035

US98978V1035 Marktkapitalisierung: 52,8 Milliarden US-Dollar

52,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,67 Prozent

1,67 Prozent KGVe 2026: 17,6

17,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 174,96 US-Dollar

174,96 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +46,1 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Während Technologiewerte noch immer zu gefährlich hohen Bewertungsniveaus gehandelt werden, gibt es inzwischen viele Unternehmen mit starken Burggräben, erstklassigen Bilanzen und erprobten Geschäftsmodellen zu Ausverkaufspreisen. Das ist aktuell vor allem bei Zoetis der Fall, die Aktie wird um fast die Hälfte unter ihren historischen Bewertungsmaßstäben gehandelt.

Darin spiegeln sich zwar auch die inzwischen geringeren Wachstumsaussichten sowie Verzögerungen beim Start neuer Produkte wider, doch selbst bei einem langsameren Wachstum bietet Zoetis viel für vergleichsweise wenig Geld. Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem guten Business zu einem mehr als fairen Preis sollten mit dem Aufbau erster Position beginnen.

Wer dabei die Chance auf Überrenditen sucht, kann anstatt der Aktie (die aktuell eine Dividendenrendite von 1,7 Prozent bietet) auch auf den Call-Optionsschein VH7536 setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 120,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18. Juni nächsten Jahres ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,7 sowie folgendes, beispielhaftes Auszahlungprofil (zum Laufzeitende):

Doch Vorsicht: Sollte Zoetis zum Laufzeitende unter 120,00 US-Dollar notieren, verfällt VH7536 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die mehrjährige Unterstützung bei 112,00 US-Dollar gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion